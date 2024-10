La Selección Chilena afronta una nueva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026, donde debe medirse con Brasil y Colombia. En la previa habló el entrenador Ricardo Gareca, quien suma cuestionamientos por los malos resultados obtenidos hasta ahora.

Cabe recordar que La Roja está en la penúltima posición y arriesga no ir a una tercera Copa del Mundo de forma consecutiva. Por lo mismo, varios piden su salida del Equipo de Todos.

Marcelo Barticciotto sale al cruce de los críticos de Ricardo Gareca

Pero este miércoles, el exfutbolista y comentarista Marcelo Barticciotto salió al cruce de estos cuestionamientos en su espacio en Radio Cooperativa, donde puso la pelota al piso respecto al momento que vive Chile.

“A mí me gustaría preguntarle a esta gente, que critica y critica y, ojo, que yo no estoy para defender a nadie, no tengo por qué, no conozco a Gareca. Digo, cada uno defiende con su trabajo su postura”, comenzó diciendo.

“A lo que yo voy, esta gente que lo critica, critica y critica, ¿qué tiene pensado? ¿Que gareca renuncie y traer otro técnico y con eso va a solucionar el tema? ¿La solución es echar al técnico y traer otro? Porque si me dices que esa es la solución, hagámoslo en este momento”, lanzó el ídolo de Colo Colo.

“Ahora es la solución más fácil de parte de los dirigentes, de cierta parte del medio”, completó Barti en la estación radial.

Este miércoles Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa previo al Chile vs Brasil. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Chile vs Brasil?

La Roba recibe a la Verdeamarela este jueves 3 de octubre, a las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. Esto por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026.