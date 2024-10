Este miércoles hubo conferencia de prensa del entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, previo al partido con Brasil por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026. En la instancia, el Tigre se refirió a Arturo Vidal.

Esto luego de los constantes dichos que ha expresado el King ante los medios y también en sus redes sociales, luego de no ser considerado en este proceso en La Roja.

Por lo mismo, Gareca aprovechó la instancia para aclarar que habló con el volante de Colo Colo cuando tomó las riendas de Chile, pero no le aseguró que iba ser convocado.

“Todos los jugadores con los que yo he hablado, inclusive Vidal que fue de los primeros que yo he hablado, siempre con todos tuve la claridad absoluta de decirles ‘no acostumbro a asegurar continuidad, no acostumbro a comprometerles que van a jugar, que van a ser convocados’. Todos me respondieron que les interesa seguir estando en la Selección”, comenzó explicando el técnico argentino.

Ricardo Gareca está al tanto del malestar de Arturo Vidal

Luego, comentó que está al tanto que Arturo Vidal no está de acuerdo con varias de sus decisiones en la Selección.

“Sé que él no está de acuerdo en muchas cosas, o sea, no he escuchado, por lo menos no me han llegado otras críticas de otros muchachos que por ahí la hacen o por ahí ustedes están en conocimiento”, dijo Gareca.

“Cité esto o lo mencioné no para entrar en una polémica ni mucho menos. Que me moleste que esté cuestionado, no. En el fútbol no me molesta nada, porque me dedico a esto, trabajo de esto. Conozco el termómetro del fútbol permanentemente, no hay nada que me sorprneda y no hay nada que me disguste”, completó el DT de 66 años sobre la crítica.

El último llamado de Arturo Vidal a La Roja fue en septiembre de 2023. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Chile vs Brasil?

La Roja enfrentará a la Verdeamerela en calidad de local este jueves 10 de octubre, a las 21:00 horas, en el Estadio Nacional de Santiago. Esto en el marco de la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Mientras que el martes 15, el Equipo de Todos visitará a Colombia a las 17:30 horas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.