Marcelo Pablo Barticciotto fue uno de los comentaristas que analizó la caída de Chile por 3-0 ante Venezuela. El exjugador de Colo Colo y actual comunicador deportivo realizó un análisis exhaustivo sobre la derrota de la Selección Chilena en Maturín. En un acápite especial tuvo palabras para salir en defensa de Gary Medel.

En su análisis, el Barti puntualizó sobre los dardos que le lanzaron a Medel, quien se vio expuesto y tampoco estuvo a su ciento por ciento a la hora de jugar. Muchos, incluso, lo quieren retirar y sienten que “Soteldo lo jubiló” como indicó en Bolavip, José Pepe Ormazábal.

Ante ello, Barticciotto es tajante y le presta ropa absolutamente al Pitbull, a pesar que no jugó como nos tiene acostumbrados con la Selección Chilena. El ídolo de Colo Colo se cuadra a rajatabla con el Pitbull.

“Ahora, por el partido de ayer y alguna situación puntal querer sacar a Gary de la Selección y decir que no juegue más o decir que no está para jugar y que se tiene que retirar, me parece injusto, y también me parece que lo quieran retirar de la Selección. Están hablando en caliente y no analizan la situación en lo global“, disparó Barticciotto en Cooperativa.

Marcelo Barticciotto defendió con todo a Gary Medel (Foto: Photosport)

Incluso, Barticciotto resaltó el rol de Medel cuando el equipo estaba 11 contra 11, el Pitbull lució sus condiciones a cabalidad jugando con la Selección Chilena.

“Cuando Soteldo lo encaró a Gary y Gary tenía sus compañeros al lado y a sus volantes bien parados, Soteldo no desequilibró (…) Por el partido de ayer tendríamos que sacarlos a todos y no va por ahí la solución sobre dejar ir a Gary”, añadió.

Malditos errores

El ex DT de Colo Colo cree que el partido se determinó por errores puntuales y es tajante al jugársela que Chile no está por debajo de su rival. “No creo que Venezuela esté por encima de Chile ni a palos y tampoco creo que sea mejor que la Selección Chilena, tampoco”, manifestó.

El transandino nacionalizado siente que “hubo accidentes dentro del partido y que en el análisis en caliente quiere incendiar todo y decir que el último apaga la luz. Tampoco es así”.

Paso al precipicio

La gran frase de Barticciotto para retrucar lo que pasó en suelo llanero llamó la atención del panel y el ídolo de Colo Colo expresó que “la expulsión y los cambios terminan conjugando esta barbarie que pasó. Si estábamos al borde del precipicio ahora dimos un paso al frente como dijo un presidente en Argentina“.

Es más, el ex técnico del Cacique manifestó que “Chile fue más durante los primeros 25 minutos de partido y después el partido se equiparó. Venezuela se dio cuenta que con el juego directo podía hacer sentir mal a Chile y lo logró”.

Igual, Barti fue claro al decir que “el partido se abre con un error de Paulo Díaz y la Selección termina el primer tiempo con un mazazo en la cabeza. Luego, Chile se metió en el partido con el cambio de Núñez pero llegó la expulsión y todo fue complicado”.