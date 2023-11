Marcelo Barticciotto también toma parte del papelón de La Roja Femenina en los Juegos Panamericanos. La apuesta de Luis Mena en llevar a Christiane Endler y Antonia Canales, quienes militan en Europa le salió de la peor forma. El exceso de confianza del cuerpo técnico de la Selección Chilena y de la ANFP con un acuerdo con el Valencia para dejar a Canales salió pésimo.

Ante ello, las porteras no se pudieron quedar a disputar mañana el oro panamericano en el fútbol femenino ante México y, finalmente, una jugadora de campo como Franchesca Caniguán tendrá que jugar al arco.

Barticciotto sabe que La Roja y Mena intentaron jugar al empate, pero que la movida salió pésima y que, finalmente, el oro está en riesgo ante una rival que le dio cátedra en las preliminares.

“En primera medida reconoce el error, quizás, no al principio, pero a lo largo de la conferencia lo terminar reconociendo. Lo que dice es que se confiaron en que Canales se iba a quedar. Lo que dice Ernesto (Contreras) también tiene razón, que estaban apuntando a jugar la final sólo con una portera y eso también era un riesgo“, explicó Barticciotto en Cooperativa.

Marcelo Barticciotto no queda conforme con la movida que intentó hacer La Roja Femenina en los Panamericanos (Photosport)

Espera el milagro

Marcelo Barticciotto sabe que La Roja Femenina mañana, desde las 20 horas en el Elías Figueroa de Valparaíso necesita un milagro para ganarle al cuadro azteca. El ídolo de Colo Colo, al que no le tembló la mano para entregar su crítica a Luis Mena con pasado albo, fue claro y espera que esto sólo sea un mal recuerdo.

“Ojalá que no sea perjudicial, ojalá que no le salga mal y que, en definitiva, esto sea como una anécdota mala, pero una anécdota. Ojalá no le salga mal”, declaró Barticciotto.

Eso sí, el ex DT de Colo Colo sabe que al no tener un especialista en el arco todo es un riesgo mayor a la hora de definir.

“Se terminó decidiendo por llevar más jugadoras de campo que por llevar a na arquera más, que podría haber sido (…)Con los jugadores de campo se las puede arreglar de mejor manera, hay jugadoras polifuncionales que de repente se te lesiona un central y un lateral puede jugar de central. Tiene un abanico más de posibilidades de reemplazarla, pero a las arqueras no“, terminó.

¿Cuántas jugadoras estarán a disposición de La Roja Femenina en la final ante México?

La Roja Femenina tendrá sólo a 13 jugadoras disponibles para jugar por el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El elenco de Luis Mena perdió a 4 futbolistas, que emigraron a Europa como Antonia Canales, Christiane Endler, Camila Sáez y Karen Araya; mientras que Su Helen Galaz está con problemas físicos e inminentemente quedará fuera del lance.

A ello se suma que de esas 13 futbolistas ninguna es arquera y una de campo atajará ante las aztecas.