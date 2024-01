La Selección Chilena le puso punto final a lo que fue la gran teleserie de poder encontrar a su nuevo entrenador tras la salida de Eduardo Berizzo y en las últimas horas, hizo oficial la llegada del argentino Ricardo Gareca, quien es el nuevo DT de ‘La Roja’.

Sobre esto, el ex futbolista, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y mostró su gran expresión por la llegada del ‘Tigre’, para quien tuvo muy buenas palabras dentro de lo que fue su presentación como nuevo estratega de Chile.

“Los que los conocemos a él, es muy cauto, muy centrado, no vendió humo, no habló para la gente ni para la hinchada, sino que contesto, lo que hizo de buena forma y lo que no podía contestar. que quizás habían preguntas que no tenían respuestas, también lo dijo”, comenzó señalando Barticciotto.

El ‘Barti’ se muestra muy ilusionado con la llegada del experimentado entrenador argentino, de quien confía por lo que es su gran experiencia, la que puede ser de gran aporte para los jugadores de la Selección Chilena y tener un importante impacto en el equipo de todos.

Gareca presentado en La Roja | Foto: Photosport

“Llegó en un momento complicado en la historia de la Selección, le diría que va a tener mucho trabajo, es una Selección que sin duda no solo hay alternativas, no sé si recambio, pero si va tener que trabajar mucho y darle una identidad al equipo, el tiene la capacidad de potenciar al futbolista y a los buenos hacerlos mejor y a los que no son tan buenos, mejorarlos“, declaró.

Barticciotto pide no presionar a Gareca

Finalmente, Barticciotto deja una importante alarma de cara al proceso de Ricardo Gareca, en la que hace la expresa petición de que dejen trabajar tranquilo al entrenador argentino dentro de lo que serán sus primeros pasos en ‘La Roja’.

“Lo único que pido a todos, al medio, la gente y todo, es que lo dejemos trabajar tranquilo, que lo dejen trabajar tranquilo. Yo sé que la urgencia hace mal, exigirle resultados de entrada hace mal, yo sé que esto se basa en resultados, pero yo no sé si en este proceso con Gareca hay que apuntar a eso, si bien si se puede ganar es lo ideal”, cerró.

¿Cuándo será el debut de Ricardo Gareca con la Selección Chilena?

De momento, el primer partido del ‘Tigre’ con ‘La Roja’ sería el 26 de marzo ante la Selección de Francia, el cuál se disputará en el Stade Velódrome a partir de las 17:00 horas.