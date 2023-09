Uno de los grandes procesos que recuerda el hincha del fútbol chileno, sin lugar a dudas que fueron las clasificatorias rumbo al mundial de Sudáfrica 2010 liderado por el argentino, Marcelo Bielsa.

Han pasado los años y los aficionados aún sueñan con el regreso del rosarino al país, algo que sin lugar a dudas genera el recelo y el lamento de muchos entrenadores, sobre todo quienes dirigieron a la Selección Chilena y que vinieron después del Loco.

Hoy Bielsa está al mando del combinado uruguayo que justamente enfrentará a Chile en el debut y en país oriental, existen ciertos cuestionamientos a lo realizado hasta el momento por el trasandino y puntualmente por dejar fuera a emblemas como Luis Suárez y Edinson Cavani.

Y en Uruguay no entienden del por qué esa devoción en Chile y que tantas complicaciones ha generado a los profesionales que lo sucedieron en Juan Pinto Durán. Uno de ellos es el Martín Lasarte.

Machete, no escondió lo incómodo que fue dirigir a La Roja, puntualmente porque el medio presionaba y comparaba su fútbol con lo plasmado por el ex Leeds United. “Todos los entrenadores que vinimos después de Bielsa en Chile tuvimos problemas para plasmar nuestra idea porque se les metió en la idiosincrasia. Ya no les sale jugar a otra cosa”, reconoció de manera tajante, el ex entrenador de Universidad de Chile a Radio Oriental AM 770.

Una compleja visión la del charrúa justo en la antesala del debut eliminatorio donde justamente se enfrentan Uruguay ante Chile.

¿Cuáles fueron los entrenadores que vinieron posteriormente a Marcelo Bielsa en La Roja?

Marcelo Bielsa estuvo entre agosto de 2007 y enero de 2011 al mando de la selección. Tras él vino Claudio Borghi, quien comandó el proceso desde ese momento hasta noviembre de 2012.

Luego, Jorge Sampaoli, quizás, el proceso más exitoso en la historia de La Roja con la obtención de la Copa América y el gran mundial en Brasil eliminado a España. El sabio de Casilda estuvo entre noviembre de 2012 hasta enero 2016.



Luego fue el turno de Juan Antonio Pizzi. El argentino/español comandó el banco nacional entre febrero 2016 y diciembre 2017, para luego dar paso al colombiano Reinaldo Rueda, quien estuvo desde enero 2018 hasta enero 2021.

Martín Lasarte lideró el proceso rumbo a Qatar sin éxito cerrando su paso por el equipo nacional en marzo de 2022 y actualmente Eduardo Berizzo, de un pobre paso por Paraguay, es el estratega chileno.

Sampaoli, el más exitoso técnico de la Selección Chilena (Archivo)

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile jugará frente a Uruguay este viernes en el Estadio Centenario de Montevideo y después recibirá a Colombia el martes 12 de septiembre en el Estadio Monumental.