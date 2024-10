La ausencia de Ricardo Gareca en Juan Pinto Durán causó el enojo de Cristián Caamaño. El periodista se lanzó contra el DT y le pidió más trabajo en la Selección Chilena.

En los micrófonos de Radio Agricultura, comenzó descargando su frustración contra el entrenador de La Roja. ¿Por qué no aprovechar el receso del torneo nacional -por elecciones- para realizar un microciclo?

“Este fin de semana era para tener jugadores en Juan Pinto Durán. Hasta para darles charlas, lo que sea. ¿Son los clubes los que no dejan? Es Gareca”, comenzó señalando.

Tras ello, ejemplificó: “¿Creen que Miguel Ramírez no le pasaba a Steffan Pino? ¿Creen que la U no pasaba a sus jugadores de selección? Toma cuatro días, si no me va a afectar para la preparación de un partido que se juega en 10 días más”.

En dicha línea, propuso otro trabajo, pero esta vez físico. ¿Por qué no enfocarse en el estado de cada jugador que considere que está apto para ser convocado? Ello fue cuestionado por el periodista.

“Hacer mediciones. ¿Están para la alta competencia? No. Sabes qué, voy a hablar con tu PF que te haga un plan especial y vuelven en un mes más. En diciembre te tengo entrenando acá”, agregó Caamaño.

Finalmente, cuestionó duramente al entrenador, que por estos días está en Argentina. “Pero Gareca no quiere hacer nada. (…) Esta semana la tenías para haberla trabajado. Vienen dos partidos ganables”, cerró.

Ricardo Gareca recibió duras críticas de Cristián Caamaño.

Cuándo juega la Selección Chilena

El siguiente partido de La Roja será contra Perú por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima.

La convocatoria estará lista para el 1 de noviembre. En dicha jornada, el Tigre Gareca revelará qué jugadores se medirán ante el vecino país y contra Venezuela (19/11).