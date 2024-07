Comunicador dio los nombres que, según su parecer, no deben ser más convocados por el técnico Ricardo Gareca.

Marco Sotomayor le hace la cruz a dos jugadores de la selección chilena: "No tienen nivel"

Han pasado más de diez días desde la triste eliminación de la selección chilena de la Copa América 2024 y siguen las reacciones ante lo mostrado por la escuadra nacional en el mencionado certamen.

Y fue el periodista Marco Sotomayor quien en conversación con BOLAVIP CHILE entregó su parecer respecto al accionar de algunos jugadores que nominó el DT Ricardo Gareca.

Es por eso, que le envió una potente petición al Tigre y pidió que no convoque más al atacante albo, Marcos Bolados, a quien eligió como el primero que nunca más aparezca por La Roja.

“Partamos por Bolados, ya no fue en Colo Colo ni en ningún lado. No se si en ningún lado, pero no tiene nivel”, afirmó tajantemente el periodista del programa Círculo Central.

Para Sotomayor, Bolados nunca más en la selección chilena (Photosport)

Sotomayor saca de La Roja a dos jugadores más

A su vez, el comunicador pidió borrar a este portero. “A Gabriel Arias también lo saco del equipo. Podríamos trabajar con Bravo, Brayan Cortés y el chico Vicente Reyes de Inglaterra, quedamos así, con buenos arqueros”, sentenció el comentarista.

Cerró su intervención con otro futbolista que entra en esa arista de quienes están bastante cuestionados. “Quizás Marcelino Núñez, pero con signo de interrogación. Creo que no entendió nunca la función que debía hacer en el equipo, quizás lo colocaron al lado del volante central y puede decir ‘no juego ahí’, pero nunca entendió lo que tenía que hacer”, concluyó Sotomayor.

Sotomayor tampoco quiere a Arias en La Roja (Photosport)

¿Qué viene para la selección chilena?

En septiembre, debe retomar el proceso de las clasificatorias mundialistas rumbo a Norteamérica 2026 donde deberá enfrentar a Argentina como visita y a Bolivia como local.