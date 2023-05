Este sábado Eduardo Berizzo realizó una nueva nómina para el microciclo de la Selección Chilena Sub 23 en la próxima semana. El técnico argentino realizó este período en los pasados días y ahora otra vez hizo el llamado a nuevos nombres para continuar viendo alternativas para los Panamericanos Santiago 2023 y también para la selección adulta.

En la lista de estos nuevos nominados aparece Damián Pizarro. El delantero de Colo Colo tendrá la chance de demostrarle al seleccionador nacional que puede ser una opción real para el futuro, pese a que su actual momento con el Cacique no es del todo bueno.

Es que la falta de eficacia frente al arco es lo que le está pesando al joven atacante, pues para su condición, es importante que un ariete convierta goles en su equipo.

Con respecto a aquello, es que Marco Sotomayor dialogó con Bolavip Chile y fue consultado si el llamado de Pizarro se justifica, a pesar del escenario que está viviendo en el cuadro colocolino y el comunicador fue tajante.

“Yo entiendo la nominación por la carencia de delanteros que tenemos y porque es un cabros que tiene algo de proyección, pero en atención al presente de Pizarro no debería ni siquiera ser titular en Colo Colo”, comenzó diciendo el comunicador.

El delantero fue llamado a La Roja para el microciclo | Foto: Photosport

Por otro lado, también se le interró con si este llamado pasa por un tema de representantes o simplemente porque el estratega lo quiere ver y saber más de él.

“He defendido a Berrizo desde el punto de vista de su ética. Me parece un tipo todavía sano, no contaminado, es la impresión que tengo a la distancia. Por lo tanto, me inclino por la segunda opción, que quiere conocerlo, que quiere verlo trabajar”, añadió Sotomayor.

Y complementó con que “en una de esas tiene una alternativa en ataque, pero como este chico no ha mostrado mucho en Colo Colo, ni a nivel local e internacional, yo creo que la llamada de Pizarro es por la necesidad que tenemos de buscar delanteros que potencialmente te resuelvan un partido”, sumó.

Por último, el comunicador insistió con que “me voy a quedar con esa interpretación por ahora. No quiero pensar que Berizzo está metido en cosas raras, porque ahí sería la tormenta perfecta. O sea, no le ha sacado rendimiento a la selección y estaría, insisto y esta es una posibilidad que no adhiero, pero estaría coludido e influido por determinados empresarios. Como no estoy con esa premisa, creo que lo hace por un tema futbolístico”, sentenció.