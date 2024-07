Siguen los coletazos tras la dura eliminación de la selección chilena en la Copa América 2024, donde se despide del certamen con dos puntos y sin anotar goles, dando cuenta así, de la pobre expedición de la Roja de Ricardo Gareca.

Sin embargo, en el ambiente queda en el aire el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, quien perjudicó en demasía a los nacionales ante Canadá, sumado a lo que hizo el uruguayo, Andrés Matonte ante Argentina.

Y tras el encuentro frente a los norteamericanos, se emplazó al presidente de la ANFP y Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, quien se vio envuelto en un diálogo áspero con la prensa en Orlando.

No obstante, quien le dio con todo al timonel del ente rector de nuestro balompié, fue Mauricio Israel, quien en el programa Círculo Central trajo a la memoria un aspecto que Milad olvidó y por cierto, que tiene que ver con la carta que se envió a la Conmebol solicitando que el cafetalero no dirija más en la copa, este reclamo formal.

Y fue así como, Israel contó un suceso ocurrido en ese mismo punto de prensa y como el archivo no muerde, mostró una carta que la FFCH ya había enviado en 2021 contra el mismo Wilmar Roldán y que Pablo Milad, dijo que nunca fue así.

“En la parte de la entrevista que no se ve, el periodista de Mega, Gustavo Huerta, le pregunta a Milad ‘¡Oiga, señor Milad: Usted dice que ahora va a recusar a Roldán, pero si ya el 2021 se había mandado una carta recusando a Wilmar Roldán’ y Milad dice ‘¿Cuándo se mandó esa carta? nosotros nunca mandamos esa carta'”, detalló Mauricio Israel.

Mauricio Israel le da con todo a Milad

He ahí el momento en que mostraron la carta firmada por el mismo Jorge Yunge, tal como ocurrió este domingo y comenzó a repasar al presidente de la ANFP. “Aparte de enojarse con Gustavo Huerta, injustamente, le quiero mostrar señor Milad, además de malo como dirigente, porque la peor gestión en la historia que ha tenido el fútbol chileno ha sido la suya, o tiene mala memoria o es más tonto de lo que ustedes cree o simplemente es mentiroso. Le recuerdo que usted es presidente de la ANFP desde el 30 de julio del 2020, reemplazó a Sebastián Moreno”, afirmó.

El comunicador no se la dejó pasar y lo volvió a emplazar. “Oiga, si usted sabe que nos va a arbitrar un tipo que ya nos perjudicó en la Copa América del 2021, si ya nos ha perjudicado un par de veces en las eliminatorias, ¿Por qué acepta? ¿Por qué antes del partido no va y dice ‘no quiero que me arbitre él?’ si usted tiene todo el derecho si ya pidió que lo suspendieran”, le dijo el conductor del programa.

En el cierre, le lanzó toda la artillería. “¿Se da cuenta? O tienes mala memoria o eres mentiroso, pero hay una cosa que queda clara, ¡Milad, no sirves para nada!”, concluyó Mauricio Israel.