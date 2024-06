Este martes, la selección chilena enfrentará a su similar de Argentina en el segundo partido del Grupo A de la Copa América 2024, en duelo que resulta clave para el devenir de ambos equipos.

Y para eso, el técnico de La Roja, Ricardo Gareca, ya definió el equipo que se va a medir ante la albiceleste en New Jersey, donde solo se avisora una modificación en relación al once que enfrentó a Perú en el debut del certamen.

Será Darío Osorio, quien ocupará el lugar del lesionado Diego Valdés y quien ya tuvo la oportunidad de jugar en la copa y lo hizo en todo el segundo tiempo ante la escuadra incaica.

No obstante, siguen algunas críticas por el cometido del jugador el Midtjylland de Dinamarca, a quien se le vio sin chispa en aquel compromiso. No obstante, hubo uno que lo defendió.

Fue Mauricio Pinilla quien defendió a la Joya de Hijuelas en el programa deportivo de Radio Agricultura. “No se le puede crucificar a Darío Osorio por 45′ minutos ante Perú”, intervino Pinigol.

Pinilla: “Así lo conocemos”

El bicampeón de América detalló las razones del por qué no se le puede criticar al ex Universidad de Chile. “En un partido feo, donde no hubo puntos altos, donde te bloquearon las bandas, partido trabado que te incomodaron durante los 90′ minutos. No se puede crucificar a un chico que viene haciendo las cosas bien hace mucho rato”, dijo el ex delantero.

Cuando el panel decía que el hincha le pide mayor actitud, nuevamente el comentarista intervino con fiereza. “Pero si a Darío Osorio lo conocemos así. Lo conocemos con esas lagunas, con esos momentos emocionales complicados, lo conocemos de esa manera ¿A qué otro Darío Osorio conocemos? Los conocemos tal cual es el muchacho y él siempre ha sido igual”, cerró Pinilla.

Pese a críticas, Osorio será titular ante Argentina (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de Chile en la Copa América?

Este martes, la selección chilena volverá a la cancha por Copa América para enfrentar a Argentina, actuales campeones del Mundo y del continente. El partido comenzará a las 21 horas de nuestro país en el MetLife Stadium de New Jersey.