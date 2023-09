Chile perdió ante el Uruguay de Bielsa en el estadio Centenario en el primer partido de la Roja en el proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Roja no jugó un buen partido e individualmente los rendimientos estuvieron bajísimos, sin embargo, Mauricio Pinilla en el panel de ESPN apuntó específicamente a dos jugadores: Diego Valdés y Nayel Mehssatou.

“Valdés vuelve a entregar la camiseta. Mehssatou inexistente. Yo no sé de qué juega, no sé si es veloz, si es lento, si es rápido, si toca la pelota bien, no sé lo que es”, insistió Pinilla.

“¡No aportan absolutamente nada! ¿Es lateral Mehssatou? ¿Y hoy qué hizo? No defendió, no atacó, fue impreciso en sus pases. Son jugadores que ya no rindieron”, aseguró un indignado Pinigol.

Pinilla furioso con la derrota de Chile

Respecto al partido Pinilla asegura que “esto fue un baño de realidad. Estamos, lamentablemente, muy por debajo de potencias. Dudábamos por ahí si el equipo de Uruguay iba a engranar en la metodología de Bielsa, si sería ese equipo dominante, avasallador”.

El ex delantero de la U concluyó que “a Uruguay e costó 17 minutos plantarse en el campo de juego y someter a Chile”.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias?

La Selección Chilena deberá recibir a la Selección de Colombia el martes 12 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Monumental.