Ricardo Gareca poco a poco empieza a dilucidar lo que será su primera nómina con la Selección Chilena, la cual se dará en las próximas semanas para los compromisos amistosos ante Albania y Francia el 22 y 26 de marzo, respectivamente.

El técnico de La Roja declaró en la semana que no conocía muy bien a Brayan Cortés, quien viene siendo titular indiscutido en La Roja y Colo Colo el último tiempo. Por otro lado, elogió a Claudio Bravo, Gabriel Arias y Vicente Reyes, la revelación del preolímpico de Venezuela 2024.

Las declaraciones del ‘Tigre’ no cayeron nada bien en Jorge ‘Peineta’ Garcés, ex DT de La Roja: “Lo del arco que no está asegurado me parece bien, en la cancha no hay puestos asegurados”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Gareca dejó en el aire la titularidad de Brayan Cortés en La Roja. | Foto: Photosport

Eso sí, las palabras de Gareca hacia el portero de Colo Colo no gustaron, donde dijo que “Lo otro, me extraña de sobremanera porque según él en su minuto cuando deja a Perú y llega a Vélez dice que no entrena más clubes y está preparado para selecciones”, aportó.

“Con esta respuesta, con este comentario, me sorprende mucho porque un técnico que está preparándose para selecciones debería conocerla. Van varias fechas y yo que no estoy preocupado de tomar una selección, si me preguntan por un arquero titular de selección me los sé”, complementó ‘Peineta’.

En el cierre, le vuelve a pegar a Gareca: “Cuando hablan de estar actualizados… una forma es ver todos los partidos. Me sorprende mucho, me hace mucho ruido. Genera preocupación en Cortés, quien da pasos agigantados en ser el reemplazo de Bravo, lo ha hecho muy bien”, remató.

Día y hora para el debut de Ricardo Gareca en La Roja

Ricardo Gareca debutará al mando de la Selección Chilena el 22 de marzo en un amistoso ante Albania a disputarse en Italia. 4 días más tarde, se desplazará hasta la ciudad de Marsella para desafiar nada más ni nada menos que a Francia.