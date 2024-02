Ricardo Gareca ya trabaja en Chile pensando en lo que será su debut al mando de la Selección Chilena, el cual se dará en Italia el 22 de marzo cuando La Roja enfrente a la modesta selección de Albania.

Uno de los temas que causa intriga en el ciclo del ‘Tigre’ es quién será el capitán de la Selección Chilena y si el ex seleccionador de Perú respetará las jerarquías que estaban establecidas antes de su llegada.

Fue el mismo Gareca el que se encargó de aclarar la situación con D Sports, donde aseguró que solo tendría que ocurrir una situación para que meta mano y el designado a portar la jineta salga de su elección.

Gary viene siendo el capitán de La Roja. | Foto: Photosport

“No sería capaz de yo designar un capitán primero porque no tengo el conocimiento, uno tiene que ver cómo se desenvuelven en la intimidad”, dijo en diálogo con Pablo Flamm en el programa previamente mencionad.

Gareca asegura que “Lo que haría es respetar en caso de que esté convocado el capitán que viene haciéndolo habitualmente, en este caso Gary y si no Alexis o Bravo. Estando cualquiera de ellos y jugando de entrada, yo respetaría eso, no me opondría”, aportó.

Eso sí, Gareca advierte que, en caso de que no esté Gary Medel, Alexis Sánchez, Claudio Bravo o Arturo Vidal, metería mano en la elección del capitán: “Ahora, no estando ninguno de ellos en el campo de juego posiblemente lo designe yo a quién sería el nuevo capitán”, remató.

Se viene el debut de Ricardo Gareca en La Roja

El 22 de marzo ante Albania en Italia y el 26 del mismo mes ante Francia en Marsella marcará el inicio del ciclo de Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena pensando en el Mundial de Norteamérica 2026.