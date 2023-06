Continúan los coletazos respecto a la decisión de Claudio Bravo de no querer venir a los partidos amistosos de la Selección Chilena y privilegiar su período de vacaciones tras finalizar la temporada en el Real Betis de España.

Por su parte, este viernes el técnico de La Roja Eduardo Berizzo, tuvo palabras para esta situación y puso en jaque la posibilidad que el capitán de Chile pueda estar nuevamente en otra convocatoria, dejando entrever su incomodidad por la decisión del entretubos.

Bolavip Chile conversó con Julio Rodríguez. El mentor del golero salió al paso de las declaraciones del estratega y defendió la decisión del portero. “No es justo. Claudio merece vacaciones, ha tenido un año bien duro, jugando varios torneos. A lo mejor no jugó tanto, pero tenía que viajar, entrenar todos los días y eso desgasta. En el fútbol europeo las exigencias son mayores y bueno, hay que estar en buenas condiciones siempre”, argumentó.

Añadió que bajo ningún aspecto el jugador quiso restarse del equipo de todos, pero invita a comprender su determinación, básicamente porque él también tiene derecho a estar con sus seres queridos.

“Conociéndolo a él, lógico que quiere estar en la selección, pero también se tiene que cuidar y quiere compartir con gente, también. Hay que entender que está a un máximo rendimiento. Necesita ahora, de preocuparse de él mismo“, dijo Rodríguez.

Rodríguez salió en defensa de Claudio Bravo (Archivo)

Por último, sostuvo que Bravo desde luego requiere este tiempo, precisamente para recuperar energías y estar al cien por ciento en su equipo y por cierto, con la propia selección ad portas de iniciar el proceso clasificatorio en los próximos meses.

“Cada entrenador tiene su idea en relación a cómo manejar el grupo, pero en este caso es injusto que no lo tenga contemplado para más adelante porque no quiso estar ahora. Yo creo que el caso de Claudio es bien especial, no olvidar que cumplió 40 años. Tiene una genética muy buena para estar siempre bien, mantiene su peso. Si a mi me preguntan, creo que Claudio merece estar de vacaciones, estar con su gente y cargar sus baterías. Tiene que responder de la mejor forma cuando le toca jugar porque está en un medio súper exigente”, concluyó Rodríguez.