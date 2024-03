Miguel Ángel Neira le da con todo a Ricardo Gareca: "Tiene un cuento y un verso demasiado grande y no ha hecho absolutamente nada"

La Selección Chilena le dio cara a su símil de Francia pero terminó cayendo por 3 a 2, en el Stade Vélodrome de Marsella, en el segundo partido en la era de Ricardo Gareca.

Los goles por parte de Chile fueron obra de Marcelino Núñez y Darío Osorio, mientras que por parte de los dirigidos por Didier Deschamps anotaron Youssouf Fofana, Kolo Muani y Olivier Giroud

Pese a la caída ante el subcampeón del mundo, la Roja dejó buenas sensaciones durante varios pasajes del encuentro y los hinchas chilenos se ilusionan con el futuro del combinado nacional.

MIGUEL ÁNGEL NEIRA NADA CONTRA LA CORRIENTE Y CRITICA A RICARDO GARECA

Uno que no quedó para nada contento con el resultado obtenido por el Equipo de Todos ante Les Bleus fue el ex seleccionado chileno, Miguel Ángel Neira.

“Para mí no existen los partidos amistosos, yo no tomo en absoluto en cuenta esto. Ojalá que Chile haya perdido 5 a 0 porque así le sirve. Ahora perdió 3 a 2 y van a creer que están buenos y es mentira, siguen siendo igual. A mí me interesa cuando juegan por la Copa América y las Eliminatorias”, afirmó a BOLAVIP CHILE.

Gareca logró un triunfo y una derrota en sus primeros dos amistosos | FOTO: Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT

“Este técnico tiene un cuento y verso demasiado grande. Ahora todo el mundo está hablando de Gareca y no ha hecho absolutamente nada todavía. Hizo un listado para ir a jugar dos partidos amistosos que no existen. Yo lo quiero ver contra los puntos, esto es un engaño”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

Hasta el momento, no hay ratificación de la próxima fecha en la que pudiera jugar Chile. Lo cierto es que habrían dos cotejos antes de la Copa América (que comienza el 20 de junio), pero esto no ha sido confirmado por la ANFP.