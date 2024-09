El mundialista en España en 1982 afirma que Ricardo Gareca aún no está eliminado, pero necesita un nuevo volante de salida.

Miguel Ángel Neira pide a gritos a este jugador para ser el 10 de la selección chilena: "Carlos Palacios no hizo nada"

La derrota de la selección chilena ante Bolivia en el Estadio Nacional trajo una ola de críticas donde algunos incluso afirman que La Roja ya está eliminada de la pelea por ir al Mundial 2026.

BOLAVIP conversa con el mundialista Miguel Ángel Neira, el que no es tan categórico respecto al futuro del equipo de todos, pero le pide a Ricardo Gareca que llame específicamente a un jugador para la próxima fecha doble ante Brasil y Colombia.

“Todavía no estamos eliminados, queda mucho, pero lo que pasa es que cómo juega la selección, da la sensación que estamos afuera de todo”, afirma.

El mundialista asegura que a Chile le falta un jugador clave. “Eché mucho de menos a Luciano Cabral, era el futbolista indicado para meter el pase que faltó”

Agregando que “Carlos Palacios no hizo nada, y que hablar de Darío Osorio y Víctor Dávila, que no los llamen más”.

Luciano Cabral saltó de Coquimbo Unido al León de México.

Miguel Ángel Neira: “¿Para qué llama a Brereton?

El referente de Universidad Católica también reaccionó al comentado cambio que afectó a Ben Brereton, quién fue reemplazado antes de finalizar el primer tiempo.

“Lo mató, si nunca le ha gustado, ¿para qué lo llaman? pero no sólo Brereton, mira el nivel de Paulo Díaz, si el fútbol argentino está muy malo, la competencia digo, esa liga está parecida a la nuestra”, asegura.

Neira no se guardó nada y para el final confiesa que “no sé qué le pasa a Gareca, no sé si hay empresarios metidos, mira el que entró en el segundo tiempo, mide como un metro, no jodamos, si en Chile hay jugadores mejores que él”.