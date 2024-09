La dolorosa caída de la Selección Chilena ante Bolivia en el día de ayer sigue repercutiendo en el ambiente, donde La Roja dejó pasar una inmejorable chance de meterse en puestos de clasificación para la próxima copa del mundo.

En el marco del programa Marca Personal de Metro FM, Luka Tudor y Fernando Solabarrieta protagonizaron un áspero round en donde se dijeron de todo por ‘culpa’ del entrenador de la Selección Chilena.

Todo comenzó cuando Solabarrieta despotricó en contra del Tigre y Tudor le paró la mano: “Deja de echarle la culpa a Gareca”, dijo encontrando rápida respuesta en el ex rostro televisivo: “Espérate, yo sé que tú eres un defensor de Gareca, no sé muy bien por qué”.

El Tigre no levanta cabeza con La Roja. | Foto: Photosport

Tudor no se quedó de brazos cruzados y respondió a la acusación de Solabarrieta diciendo que “No soy defensor de Gareca, hombre. Viene Guardiola, Klopp o Simeone y no te arreglan esta cuestión y no quieres entenderlo”, dijo.

Las palabras del ex jugador de Universidad Católica no cayeron bien en el periodista, quien le recriminó haber pedido con insistencia a Gareca en La Roja: “Tú propusiste a Gareca en la Selección Chilena, hazte cargo, porque yo te escuché”, siguió.

Fueron esas palabras las que sacaron de casilla a Luka Tudor y ventiló: “Mira lo que está diciendo. Este hueón está loco, te pegaste en la cabeza. Gareca es un buen técnico, solo que no tiene nada que hacer. Fernando, te has equivocado tanto en lo que has dicho, porque eres un tipo que se equivoca mucho en los comentarios y tu bandera de lucha ahora es Gareca y me echas la culpa a mí”, terminó zanjando la polémica antes de cambiar de tema.

El registro de Ricardo Gareca en partidos por los puntos con Chile

Ricardo Gareca aún no suma triunfos en partidos oficiales con La Roja, donde registra 5 enfrentamientos con dos empates y tres caídas entre la Copa América 2024 y las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.