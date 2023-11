Continúan los coletazos por la salida de Christiane Endler de la selección chilena en plena disputa del Oro en los Juegos Panamericanos 2023. La portera decidió retirarse de la Roja femenina tras la semifinal ante Estados Unidos.

Pero su salida además incluyó la partida de Antonia Canales, Karen Araya y Camila Sáez. Las cuatro jugadores estaban obligadas a retornar a sus equipos ya que desde la administración de la selección solo se logró tener permiso por la fecha FIFA que se extendió hasta el pasado 31 de octubre.

Una decisión que llamó la atención en Rodrigo Sepúlveda, quien abordó el tema en el Mucho Gusto. El comunicador confesó que la decisión de Endler “me golpeó y me sorprendió”.

Tiane Endler se retiró de la Roja femenina en los Juegos Panamericanos 2023.

Tras ello profundizó en su teoría sobre porqué decidió retirarse. “Yo creo que ella se va porque quiere dedicarse por completo a su club. Además de darle el espacio a las nuevas jugadoras”, lanzó Sepu.

El periodista también agregó que “viene del primer mundo futbolístico y llegar a la selección chilena hay una distancia sideral. Hay muchas carencias”.

“Es un manchón”

A su vez Rodrigo Sepúlveda evidenció su molestia por la decisión de Endler. A tal punto que indicó que no era el momento ya que se está a horas de disputar el Oro en la disciplina del fútbol femenino.

“A mi no me gustó el momento ni la instancia. Había que finalizar el proceso de los Panamericanos, ella no debía ser la noticia sino que la clasificación a la final”, aseguró.

Inclusive mandó un potente mensaje para respetar la camiseta de la selección nacional. “Yo creo que uno como jugador de fútbol, masculino o femenino, tiene que aperrar con la Selección, independientemente de las condiciones que hay. Uno puede reclamar, pero la camiseta de la Selección se defiende hasta la muerte”, sentenció.

¿Cómo sigue la Roja sin Christiane Endler?

A la salida de Christiane Endler se sumó Antonia Canales, Camila Sáez y Karen Araya. Cuatro jugadoras que volvieron a sus clubes tras el permiso por fecha FIFA. Ahora Luis Mena debe buscar reemplazantes para la final de este viernes 3 de noviembre ante México.

De momento se baraja la opción de Yenny Acuña o Franchesca Caniguan. Inclusive no se descarta que Su Helen Galaz también sea retirada del equipo por la lesión que sufrió ante Estados Unidos. Por lo que en su lugar ingresaría una tercera arquera. Pero más allá de ello, la Roja femenina tendrá solo 13 jugadoras para el duelo por el oro.