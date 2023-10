Mundialista chileno le cae con todo a Pedro Gallese por querer burlarse de la Roja: "Son muy malos los peruanos y él es ahí no más y se comió el primer gol"

La Selección de Perú no lo está pasando bien en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas: no conocen las victorias y tan solo suman un punto en los primeros tres compromisos.

Luego de la victoria de la Selección Chilena por 2 a 0 en el Estadio Monumental, el arquero Pedro Gallese salió al paso de las críticas que han recibido en las últimas semanas y lanzó una particular reflexión que se robó todas las miradas en redes sociales.

Gallese no sabe de victorias con Perú en Chile | FOTO: Marcelo Hernandez/Getty Images

Y es que el golero del Orlando City intentó burlarse de Chile, pero salió trasquilado y se ganó el odio de miles de chilenos.

“La historia es historia. Lo cierto es que nosotros fuimos al último Mundial, no hemos podido….Bueno, al penúltimo”, fue la declaración que rápidamente se hizo viral en nuestro país.

Hay que recordar que el combinado incaico no estuvo presente Qatar 2022, luego de caer en el repechaje mundialista en la tanda de penales ante Australia

LA FUERTE RESPUESTA DE MIGUEL ÁNGEL NEIRA A PEDRO GALLESE

A raíz de este intento de burla, Bolavip Chile se contactó con Miguel Ángel Neira, exfutbolista chileno que disputó el Mundial de España 1982, quien tuvo duras palabras para el cuidatubos peruano.

“No hay que tomar en cuenta las palabras de un arquero peruano, si son muy malos los peruanos. Fueron en un momento buenos hace muchos años pero ahora no. Va a pelear con Bolivia de los dos más malos”, declaró el ex UC.

“Es una falta de respeto total y pudo haber sido de la ofuscación de haber perdido porque yo creo que ellos no pensaban en perder”, añadió.

“Gallese que se dedique a atajar no más y que no hable más. Es un arquero ahí no más y se comió el primer gol más encima”, sentenció.

¿En que posición quedó ubicada la Selección Chilena finalizada la tercera jornada de las Clasificatorias Sudamericanas?

Tras el triunfo de Chile ante Perú, los dirigidos por Eduardo Berizzo se ubicaron en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 4 puntos y con 0 diferencia de gol.