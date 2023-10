Este miércoles la selección chilena vuelve a jugar por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial que se desarrollará en América del Norte en 2026 y, donde la Roja comenzó con el pie izquierdo sumando apenas un punto en la tabla de posiciones gracias al pálido empate conseguido ante Colombia..

La Roja dirigida por Eduardo Berizzo se medirá ante Perú, un rival clásico donde históricamente se han jugado partidos de alta intensidad y donde los nacionales han sabido hacerse fuerte siempre de local.

Algo así piensa el mundialista en España 1982, Miguel Ángel Neira, el que en conversación con Bolavip asegura que el cuadro peruano no es un equipo al qu hay que tenerle miedo.

“Tengo toda la fe, a Perú se le ponen los infantiles y se les gana, si los peruanos se cagan enteros acá en Chile, toda la vida les hemos ganado”, afirma el ex mediocampista.

Críticas para Eduardo Berizzo

Miguel Ángel Neira no está nada de acuerdo con algunas decisiones del entrenador de Chile, Eduardo Berizzo, sobre todo en la idea de nominar a los dos arqueros de Colo Colo.

“Lo de De Paul me parece pésimo, porque va a ser el tercer arquero, hay que darle la oportunidad a un cabro joven como Cristóbal Campos, es un tremendo error el que comete”, indica.

Miguel Ángel Neira exige a Damián Pizarro en la selección

Neira pide a Damián Pizarro

El mundialista chileno también elabora una nueva crítica para Eduardo Berizzo, principalmente por no llamar a la gran promesa alba.

“Todo lo que predica no lo cumple, dijo que llamaría a los que estuvieran jugando mejor y no llama a Damián Pizarro, esa huea no la entiendo, ojalá no se note su ausencia, es el mejor delantero que tenemos en el país, contando incluso lo que están afuera, porque Alexis ya no es delantero”, cerró.

¿Cuál es el fixture de Chile en octubre?

Chile jugará este jueves 12 de octubre a la selección de Perú en el Estadio Monumental a las 21:00. Cinco días después visitará a Venezuela, el 17 del mismo mes a las 16:00 en el estadio de Maturín.

