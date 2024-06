Este sábado en Orlando, la selección chilena debe ganarle sí o sí a Canadá para soñar con los cuartos de final de la Copa América, hilando filo, incluso ganando podría quedar afuera si es que Perú vence a Argentina con mayor cantidad de goles.

Por eso la tarea parte venciendo a los canadienses en la ciudad de la alegría y uno que está dudoso de lo que pueda hacer la Roja, es el mundialista en España 1982, Miguel Ángel Neira.

El ex Universidad Católica no está contento con el rendimiento chileno asegurando que “los equipos que salen a no ganar, generalmente pierden, y si Ricardo Gareca sigue con ese planteamiento, de no salir a ganar, vamos a perder, no me gustan sus alineaciones, no me gusta su elección de jugadores, no me gusta su sistema”.

Neira no se queda ahí, porque derechamente pide la salida de Gareca si fracasa el sábado. “Si no clasifica se tiene que ir al tiro, estamos a tiempo aún para las Eliminatorias, si esta Copa América no le importa a nadie”, asegura.

Respecto al partido, el ex mediocampista cuenta que “yo vi el partido de Canadá con Argentina y no me parece que sea un equipo tan malo, hay que tener cuidado con esa selección, ellos son bien rápidos arriba”.

Miguel Ángel Neira pide la salida de Ricardo Gareca si es que Chile pierde ante Canadá.

Para el final, Miguel Ángel Neira se manifiesta en contra de los comentaristas y ex futbolistas que afirman que Canadá es un rival débil.

“Hoy en día no se puede mirar a nadie en menos, en el fútbol no, mira lo que pasó entre Portugal y Giorgia, a mi me preocupa el partido de Perú y Argentina, ahí puede pasar algo raro, no hablo de arreglín, dijo que futbolísticamente Perú le puede ganar”, cerró.