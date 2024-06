Pese a ser una de las grandes promesas del recambio chileno, el volante no se vio bien ante Argentina.

"No le podemos cargar toda la mano": Mundialista chileno se cansa del chaquteo a Darío Osorio

No cabe duda que pese a lo apretado del resultado entre Chile y Argentina, hubo bajos rendimientos individuales en La Roja, y la critica apunta otra vez a Darío Osorio, el que no encontró su mejor forma ante la albiceleste.

BOLAVIP conversa con Fabián Estay, el que asegura que el nuevo 8 de La Roja debe seguir jugando, siendo la confianza del DT fundamental para que pueda levantar su rendimiento.

“Si Gareca tiene confianza en él, debe volver a ponerlo, es la única forma de que el chico crezca es que siga jugando, tiene 20 años, no le podemos cargar toda la mano, necesita confianza y ahora dependerá del entrenador, condiciones tiene, no podemos criticarlo tanto”, afirma el Faby.

El mundialista chileno en Francia 1998 aclara que no está molesto, ni triste por la derrota de La Roja.

“No estoy decepcionado, son equipos que se conocen muchos, en Chile hubo cuatro jugadores que ganaron la final de la Copa en ese mismo estadio y solamente Messi en Argentina, un equipo diferente y campeón del mundo”, indica.

Fabián Estay defiende a Darío Osorio.

El Faby reconoce eso sí estar enojado por el tema arbitral. “Te genera dudas el tema del VAR, la patada de De Paul, donde uno piensa que esto es igual al Mundial donde parecía que los empujaban para salir campeones del mundo con los cobros”, asegura.

Fabián Estay y lo que viene para Chile en la Copa América

El ex mediocampista cree que “Chile debe mejorar, era un partido para que los jugadores se mostraran, pero se compitió ante un equipo experimentado, y ellos no necesitan ese tipo de ayudas, no lo entiendo, pero al final y al cabo hay que jugársela todo ante Canadá”.