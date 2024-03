La Roja consiguió un triunfo ante Albania en el primer encuentro de Ricardo Gareca como entrenador, válido por fecha FIFA. Fue por 3-0 en la ciudad italiana de Parma, resultado que dejó contento a Óscar Wirth. El arquero de Chile en el Mundial de España 1982 llenó de loas a dos nóveles figuras del combinado nacional.

En conversación con Bolavip, el retirado futbolista se deshizo en elogios para Víctor Dávila y Darío Osorio. Para él, ambos delanteros fueron de lo mejor de Chile en el debut del Tigre Gareca al mando. A su vez, destacó el juego colectivo exhibido.

“La figura, por ser la persona joven que uno no ha visto mucho jugar, Víctor Dávila. También bastante bien Darío Osorio. Estaba pensando en quién desentonó y sabes que no hubo ninguno… En el segundo y tercer gol se movieron bastante bien”, expresó Óscar Wirth.

“¿Sabes que lo que es eso? Una señal muy interesante, porque colectivamente te muestras al servicio de la jugada. No es que si no me viene a mi, no lo hago”, complementó para referirse a las jugadas colectivas en los goles de Marcos Bolados y Víctor Dávila.

Óscar Wirth también elogió a Víctor Dávila por lo hecho en La Roja.

No extraño a Arturo Vidal en La Roja

Finalmente, el histórico portero nacional se refirió a la ausencia de Arturo Vidal en la Selección Chilena. Aseguró que no extraño al King por un motivo en especial: el equipo exhibió buen juego en el Estadio Ennio Tardini. Por ahora, confía en Ricardo Gareca y sus dirigidos.

“Acá hubo una cosa colectiva que me llamó la atención. A pesar de los cambios hubo situaciones bastantes buenas. Fueron jugadas hilvanadas grupalmente”, sentenció el mundialista con Chile.

Cuándo juega la Selección Chilena

El próximo partido de Chile será contra Francia. Se jugará el martes 26 de marzo, desde las 17:00 horas, en el Estadio Vélodrome de Marsella.