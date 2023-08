La Selección Chilena poco a poco empieza a pensar en lo que será el debut en las Clasificatorias con miras al Mundial de Norteamérica 2026 y, para aquello, Eduardo Berizzo ya entregó una extensa nómina.

Dentro de esos jugadores estaba Eugenio Mena, quien sufrió una lamentable lesión el fin de semana y no estará, situación por la cual Patricio Yáñez le hizo un llamado al estratega de La Roja para que convoque a un jugador de Colo Colo.

“Hay un detalle, no hay que traer ingenieros de la NASA para saber quiénes van a ser los 20-25 que van a quedar en la nómina final. Me imagino que Aravena, Bruno Barti, Altamirano Echeverría, etc, me parece que uno sabe que van a estar en ese listado”, dijo Patricio Nazario en Equipo F de ESPN CHILE.

Carlos Palacios no ve acción con La Roja hace un buen tiempo. | Foto: Photosport

Siguiendo esa línea, Yáñez pide derechamente a Carlos Palacios en La Roja: “Espero que Berizzo tome nota y la verdad que, ante la ausencia de Eugenio Mena, la Joya Palacios lo convoquen en este gran listado que hay porque al menos merece entrenar en Juan Pinto Durán”

“Me parece que ha hecho algún mérito para ser parte de esos 40 y tantos jugadores”, complementó en el cierre el otrora mundialista de España 1982 con esa recordada Selección Chilena.

¿Cuántos partidos ha jugado Carlos Palacios con La Roja?

Carlos Palacios registra 7 compromisos con la camiseta de la Selección Chilena, siendo la derrota por 1-3 ante Colombia el 9 de septiembre de 2021 su última aparición.