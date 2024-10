Sin duda, el martes último el mundo del fútbol chileno reaccionó a las palabras de Arturo Vidal quien declaró que aún hay jugadores de la Generación Dorada que perfectamente tendrían que estar en la selección chilena siendo parte del proceso que lidera Ricardo Gareca.

Y fue en el programa ESPN F90 donde hubo un interesante cruce entre Patricio Yáñez y Jorge Valdivia, precisamente analizando las palabras del volante de Colo Colo, que desde luego sacaron ronchas.

Fue ahí, cuando el ex atacante apuntó que “con las declaraciones no contribuye en los absoluto y recordarle que este mismo grupo de Generación Dorada no llegó al mundial, no tuvo la capacidad, fue una farra no ir al mundial de Rusia y después con menos calidad, menos capacidad y más años, tampoco fuimos a Qatar”, incendió primero el Pato Yáñez.

Más tarde, añadió que “no me parece que él esté haciendo llamados, hay jugadores que estuvieron en la selección y que para Gareca no son aportes y me parece bien lo que hace de sacar jugadores históricos si no me están aportando nada”, recalcó el campeón de Copa Libertadores.

La réplica del Mago Valdivia

Primero lo escuchó y luego, el Mago Valdivia intervino para de alguna manera, refutar los dichos del comentarista de Radio Agricultura. “Este grupo no fue al mundial, yo estaba ahí y ese grupo no fue al mundial en el último partido y competiste toda la clasificatoria con este grupo de jugadores. Ahí hay una diferencia e interpretando de lo que él dice”, afirmó el 10.

Finalmente y bajo la atenta mirada de Yáñez, el tenor de Radio ADN puntualizó que “él ve que con ellos, sí vamos al mundial, él ve que estos jugadores son útiles y cuando tu dices ´hay que recordarle a Vidal que con estos mismos jugadores no fueron al mundial’, sí, pero compitieron hasta el final”, cerró Valdivia.

Palabras de Vidal siguen sacando ronchas (Photosport)

¿Cuándo se juegan los partidos de Chile?

Por la fecha 9 y 10, la selección chilena deberá enfrentar a Brasil el día jueves 10 de octubre a las 21 horas en el Estadio Nacional.

Mientras, que el martes 15 del mismo mes, La Roja visitará a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 17:30 horas de nuestro país.