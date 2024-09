La caída de Universidad de Chile ante Deportes Iquique en calidad de visitante estuvo marcada por la expulsión de Leandro Fernández en el primer tiempo, quien resbaló e impactó de lleno en el muslo de un jugador iquiqueño.

Si bien el plantel de los azules trató de dialogar con Piero Maza para que revirtiera su decisión, aquello no ocurrió y el VAR tampoco llamó al referí para ver la jugada que terminó con el jugador trasandino expulsado de manera directa.

El que quiso resolver la duda de cuajo fue Patricio Yáñez, histórico ex jugador del fútbol chileno quien en Deportes en Agricultura sentenció: “Primero, para mí fue expulsión y no hay lugar a duda. Que tú resbales, no pones la plancha arriba a la altura del muslo, en el peor de los casos vas con el pie abajo. No hay discusión alguna y no quiero juzgar intenciones”, dijo.

Fernández se perderá el duelo ante La Calera. | Foto: Photosport

“Lo otro, la U todavía tiene tremenda ventaja. Ya quisiera cualquier otro equipo tener esa ventaja, porque ha resuelto partidos en los últimos minutos que podría haber ganado antes”, complementó tras la caída de la U.

Yáñez, a diferencia de otros personajes, no cree que el torneo está sentenciado: “Todavía le queda ventaja, falta mucho. Cuando decíamos que Colo Colo ganando todos los partidos no le alcanza, bueno, esta cuestión es así. No porque perdió frente a Iquique y ellos ganaron a Cobresal significa que está todo decantado y es un trámite, para nada”, cerró.

Ahora, Universidad de Chile deberá enfocarse en su próximo partido por el Campeonato Nacional 2024, el cual será el sábado 5 de octubre a las 5:30 de la tarde recibiendo a Unión La Calera en el Estadio Nacional.

Las 4 finales que le restan a Universidad de Chile

Unión La Calera de local, Universidad Católica de visita, Ñublense de visita y Everton en el Estadio Nacional son las 4 finales que le restan a Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2024.