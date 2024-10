Arturo Vidal volvió a encender las críticas. Esta vez, el volante de Colo Colo generó polémica tras declarar que debe estar en La Roja. Ante ello, encontró una dura respuesta.

¿De quién? Patricio Yáñez. El comentarista deportivo analizó los dichos del volante en ESPN y le envió un picante mensaje. Le recordó que su talento no fue suficiente para ir a Rusia 2018 y Qatar 2022.

Primero, comenzó señalando: “Era un jugador convocable por lo que hizo, lo de River. Me parece que es un jugador de acuerdo a la pobreza que tiene la selección nacional en esa zona, perfectamente pudo haber contribuido”.

Sin embargo, le advirtió: “Él, con las declaraciones, no contribuye en lo absoluto. Recordarle que este mismo grupo de Generación Dorada no llegó al Mundial. No tuvo la capacidad, fue una farra no ir al Mundial de Rusia (2018)”.

“Después, con menos calidad y capacidad, tampoco fuimos a la de Qatar. Hay jugadores que ya estuvieron en la selección y, definitivamente, para Ricardo Gareca ya no son aporte”, lanzó Yáñez.

Las declaraciones de Arturo Vidal no fueron bien recibidas por Pato Yáñez.

Alerta a Arturo Vidal

Finalmente, el histórico futbolista nacional cerró el tema con el visto bueno para Ricardo Gareca. Para él, la decisión del DT es respetable: está encontrando su propio grupo en el combinado nacional.

“Me gusta la decisión, sacar jugadores que han sido históricos. De acuerdo a la visión del técnico que no han aportando de lo que quiero, de lo que yo deseo, para llegar al Mundial”, explicó.

“Creo que estamos prácticamente fuera. Hemos hipotecado de manera importante estar en el próximo Mundial. Agarro eso, creo que daña más que contribuye”, concluyó.

Cuándo juega Chile

El siguiente encuentro de La Roja será contra Brasil. Se disputará el jueves 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional.