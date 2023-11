Mundialista con La Roja le pone condiciones a Nicolás Córdova para quedarse con el cargo de DT y plantea: "¿Por qué no?"

La Selección Chilena ya se encuentra en Quito para disputar su sexto partido de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, en donde tendrá en frente a Ecuador que quiere pisar fuerte y erigirse como un candidato para ir a la próxima cita mundialista.

En el banco de La Roja estará sentado Nicolás Córdova, quien tuvo que asumir de urgencia el cargo tras la renuncia de Eduardo Berizzo post partido ante Paraguay donde Chile no encontró el rumbo y terminó resignando importantes puntos.

El partido representa una dificultad extrema, toda vez que a La Roja no suele irle muy bien en la capital ecuatoriana. A eso, hay que sumarle que Chile no vive su mejor momento y no ha sido capaz de doblegar a rivales que, años atrás, lo hacía sin problemas.

Nico Córdova debutará en La Roja frente a Ecuador. | Foto: Photosport

“No se gana en Ecuador, es una plaza muy difícil y más ahora. Es muy complicado, pero esperemos que se de el mito de que ‘entrenador que debuta, gana’”, analizó el mundialista Miguel Ángel Gamboa con Bolavip Chile.

Gamboa le pone fichas a Nico Córdova: “Esta cosa a veces no pasa por las experiencias, sino que por las capacidades que tenga, si se lleva bien con el plantel, se maneja bien y las cosas funcionan en base a ese entendimiento”.

¿Debe seguir Córdova o no? El mundialista responde: “Si tú le das confianza a un jugador, te responden de manera diferente. Córdova es un muchacho joven que ha estado en varios equipos y ahora estaba en las selecciones menores. Los resultados mandan y los comportamientos, si el equipo funciona bien y saca un buen resultado ¿por qué no?”, cerró.

Día y hora ante Ecuador

La Roja saltará a la cancha este martes 21 de noviembre a las 20:30 PM de Chile continental con la ilusión de rescatar puntos en una de las canchas más difíciles de Sudamérica a nivel de selecciones.

Habrá nuevo DT de La Roja

La ANFP espera que el nuevo DT pueda dirigir en marzo, donde Chile viajará hasta el viejo continente para afrontar compromisos amistoso en la previa de la Copa América 2024.