Óscar Wirth considera que no debían haber muchos cambios en la convocatoria con respecto a octubre.

La Selección Chilena ya tiene definida la nómina para los encuentros ante Perú y Venezuela. La única gran novedad es la inclusión de Felipe Mora, quien regresa a las convocatorias.

En el arco la situación no se movió mucho. Ya sin Gabriel Arias los nominados son Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes. Óscar Wirth no se hace mayor problema con que no estén goleros del fútbol chileno.

“Las opiniones de ese tipo son demasiado subjetivas. Es él el que trabaja con la gente, es él que ha visto como se desenvuelven. Por su puesto que la palabra más autorizada es la de él. Le habrá visto cosas que no le ve a otros”, comentó el mundialista de España 1982 con la Roja.

Wirth respaldó a Gareca: “Cuando uno opina es tan disímil la opinión. Por un lado, algunos lados dicen hasta cuándo lo mismo si ya no responden de la misma forma que antes, después dicen y por qué tantos jóvenes que tienen poca experiencia. Es muy complejo dejar conforme a todo el mundo”.

El golero no mira con malos ojos una renovación: “Dar un paso y pensar en renovarse un poco no es malo cuando uno quiere hacer algo que realmente valga la pena”.

Ricardo Gareca tiene nómina para los partidos de Chile ante Perú y Venezuela. (Foto: Photosport)

También considera que no se podían hacer muchas variaciones de un mes a otro: “Para un manejo que sea acorde a lo que yo pienso, no tiene que haber mucho cambio de una fecha a la otra, habiendo tan corto tiempo”.

“No creo que haya cambios tan ostensibles para pensar en una renovación completa de la nómina, seguramente que se inclinó por la gente que conoce”, finalizó el exgolero que representó a la Roja en una Copa del Mundo.