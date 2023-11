En la víspera del enfrentamiento entre la selección de Chiley su similar de Ecuador, el delantero nacional Alexis Sánchez, se mandó una declaración de campanilla criticando al Estadio Monumental.

En la ocasión, el Niño Maravilla sostuvo que”tu llegas al estadio de Colo Colo y yo estaba sentado estirando… y del desagüe sale excremento de nosotros mismos, que no lo quiero decir porque no me gusta la palabra, en la ducha. Entonces tú dices: ‘¿Es una selección o un equipo de tercera (división)’. Y todo suma”, sentenció duramente el atacante del Inter de Milán.

Desde luego, esas palabras tuvieron mucha resonancia en el ambiente, entre quienes lamentan lo que ocurre con La Roja, como también, los que critican las palabras del tocopillano.

“Suenan más a excusa”

Bolavip Chile conversó con el ex lateral derecho de Universidad de Chile, Cristián Castañeda, quien se refirió a los dichos de Maravilla. En la oportunidad, el ex futbolista sentenció que estas críticas se deben realizar cuando el equipo anda bien y no en momentos como este.

“Las cosas tienen más asidero cuando a uno le va bien, en esta instancia que vive la selección suena más a excusa que a otra cosa, más aún teniendo razón”, enfatizó el recordado Scooby y ex mundialista en Francia 1998.

A su vez, instó a Sánchez a tener más consideración y saber cuándo decir las cosas, para que puedan tener más resonancia. “Pinto Durán quedó medio obsoleto, el Nacional no se ha podido ocupar, pero en fin. Hay que tener criterio cuándo y dónde decir las cosas. Alexis debe saber que esas palabras no van a tener repercusión cuando el equipo no anda bien”, cerró Castañeda.

Alexis se mostró crítico con el Estadio Monumental (Photosport)

¿Cuándo juega Chile su próximo partido en las clasificatorias?

La Roja se prepara para su duelo en Quito, donde enfrentará a Ecuador el martes 21 a las 20:30, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por la sexta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.