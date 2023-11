Siguen los coletazos respecto al desempeño de la selección chilena y su magro empate ante Paraguay, sin goles, por las clasificatorias sudamericanas rumbo al mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Y más allá de la renuncia del técnico Eduardo Berizzo, sin duda que algunos rendimientos individuales, poco ayudan a conseguir puntos que le permitan a La Roja seguir soñando con clasificar a la Copa del Mundo.

Uno de esos niveles bajos es el del delantero Ben Brereton Díaz, quien no levanta cabeza y ratifica el discreto nivel que ha mostrado en el Villarreal de España, sin poder revivir lo visto en el Blackburn Rovers.

Bolavip Chile conversó con Leonardo Pollo Véliz, quien tuvo duros términos para el delantero chileno y realizó una crítica contra el público, la gente que adora tanto al atacante y según el ex futbolista, es una muestra de un país subdesarrollado.

“Se la jugó por una delantera donde Brereton, te digo que ya pues. Todo el mundo aquí lo adora, hasta le hicieron una estatua a ese jugador. Esa es la emocionalidad que a nosotros nos hace ser subdesarrollados“, sentenció el ex jugador.

La estatua ubicada en Penco en honor a Brereton que critica Véliz (Archivo)

“No muestra nada”

Ahondando en aquella reflexión, el ex entrenador señaló que el alero no tiene puntos medios, pero ante los guaraníes, no hizo mucho como para aplaudirlo y eso se ratifica en que fue sustituido.

“Esas emociones tan intempestivas, porque el corazón te hace decir ‘te quiero, mi amor’, pero Brereton o es un cero o es un seis. Un seis si es que hacía ese gol de cabeza, pero ante Paraguay no mostró nada“, afirmó Véliz.

Ben recibiendo instrucciones de parte de Berizzo (Photosport)

¿Cuándo juega Chile su próximo partido en las clasificatorias?

La Roja se prepara para su duelo en Quito, donde enfrentará a Ecuador el martes 21 a las 20:30, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por la sexta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.