La Selección Chilena sufrió una complicada derrota por 3-0 ante Venezuela en Maturín. René Valenzuela, Mundialista de España 1982 con Chile, ve cercano el fin de Gary Medel como integrante de La Roja. En ese sentido, mencionó cuando él decidió dar un paso al costado.

“Uno tiene que darse cuenta y decir hasta aquí nomás llegué. Yo llegué un momento en que le dije a Orlando Aravena. Cuando se le ganó a Brasil 4-0, yo iba a esa Selección, pero me di cuenta. Tal como dice Leonel Herrera, uno se tiene que dar cuenta ya cuando llegó el momento”, señaló el exfutbolista en diálogo con Bolavip Chile.

Valenzuela se refirió a la acción cuando el Pitbull fue superado por Yefferson Soteldo. “Con un saco al hombro. Ahí Gary Medel, como dice Leonel Herrera, muchas gracias por todo lo que brindaste, pero hay que darse cuenta y decir ‘ya, hasta aquí nomás llego'”.

Además, el mundialista de España 1982 le pone fecha de termino al ciclo del Pitbull en la Selección Chilena. “Como una cuestión de agradecimiento, tiene que terminar esta Eliminatoria y decir ‘ya, está bueno'”.

Gary Medel se desempeña como defensor titular en la Selección Chilena (Foto: Photosport)

La expulsión de Marcelino Núñez y el “primer error” de Eduardo Berizzo ante Venezuela

El ex Universidad Católica sancionaría a Marcelino Núñez por la roja que recibió en el compromiso de Chile ante Venezuela. “Le escuché a un comentarista en la televisión, tiene mucha razón. To le dije a mi señora, si fuera el técnico de la Selección a este cabro lo castigo. Los futbolistas sabemos que no se puede tocar al árbitro”.

En ese aspecto, profundizó en la expulsión de Núñez y se refirió a otra falla que detectó en La Roja, pero esta vez por parte del DT. “Él fue agresivo e insistente porque lo hizo tres veces y golpeándolo fuerte el pecho con el dedo. Más allá de esa expulsión, los errores que cometieron los defensores, pero el primer error para mi gusto fue el que cometió Berizzo al ingresar a (Darío) Osorio”.

“No recuerdo que Osorio haya jugado un partido así tan importante. Era para poner a Aravena en vez de Osorio, hay una primera equivocación que después lo sacó. Entonces los errores partieron ahí”, agregó.