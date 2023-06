Bruno Barticciotto vivió una jornada especial en el 5-0 de la Selección Chilena frente a República Domicana en el estadio Sausalito de Viña del Mar. El delantero de Palestino tuvo un debut soñado en La Roja absoluta, ya que marcó dos goles.

Marcelo Barticciotto, confesó que sufrió mucho el partido desde la tribuna. “Un poco más tranquilo ahora, se sufre mucho desde afuera, pero feliz por Bruno, la Selección, por el equipo, la gente que lo vino a ver y se fue contenta”, expresó en ESPN F90.

El exfutbolista aseguró que el camino está arrancando para su hijo. “Para Bruno recién empieza, tiene que seguir, pero bienvenidos sean los triunfos y los goles. Ojalá que vengan muchos más”.

Además relató como vivió el penal en el minuto 45. “Yo me fui, me metí abajo de un techo acá en la tribuna, imagínense solo discutía conmigo mismo, me deçia ‘no puedes no ver el penal de tu hijo’, así que me convencí y volví a verlo. No quería verlo, estaba muy nervioso”.

Bruno Barticciotto tuvo un debut soñado en La Roja (Foto: Photosport)

También destacó la definición que significó el 4-0 parcial de la Selección Chilena frente a República Dominicana en Viña. “Lo pateó muy bien y por suerte pudo hacer el gol”.

Por último, dejó claro lo chocho que está con la carrera de su hijo que lucha por un lugar en La Roja de Eduardo Berizzo. “Cambio toda mi carrera por el éxito de Bruno, sin ninguna duda”.