La Selección Chilena ya comienza los preparativos para lo que será sus enfrentamientos de Fecha FIFA, en el que ‘La Roja’ se verá las caras ante Cuba, Republica Dominicana y Bolivia, pensando en lo que serán los desafíos próximos para el equipo adiestrado por Eduardo Berizzo.

En esta jornada, el defensor Nayel Mehssatou habló con los medios de comunicación para dejar su impresión a lo que han sido los trabajos con la Selección, en la que declara su gran orgullo de formar parte de ‘La Roja’.

“Estoy contento de estar aquí, es un placer y un honor. Tengo la confianza del entrenador y de los jugadores, eso me hace muy feliz”, partió señalando Mehssatou.

Dando más a conocer sobre sus distintas facetas en el juego, el jugador fue bastante claro para confirmar su polifuncionalidad “En la sub 15 y sub 17 jugué en el medio campo, pero no es un problema jugar de lateral izquierdo o derecho, es lo mismo para mí, el entrenador decidirá en qué puesto voy a jugar, aunque yo prefiero en el medio”.

Nayel Mehssatou abre las puertas para poder jugar en el fútbol chileno | Foto: Photosport

Dentro de lo que ha sido este mercado de pases en el fútbol chileno, al jugador nacional se lo ha vinculado fuertemente por un supuesto interés de Colo Colo, en el que dejó clara cual es su postura.

“(Jugar en Chile) Es una posibilidad, pero ahora estoy en Bélgica y en el futuro próximo prefiero estar en Europa. No sé más adelante”, confesó a los medios.

Finalmente, Mehssatou rompió su silencio y declaró de que equipo es simpatizante en nuestro país, en la que indicó que apoya a Colo Colo y que su abuelo es de la Universidad Católica.

“Mi tío vive en Chile y es de Colo Colo. Mi abuelo es de Universidad Católica. Pero yo apoyo a Colo Colo, mi tío quiere que juegue ahí”, finalizó.