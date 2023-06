La Selección Chilena ya empieza hacer los últimos preparativos para su primer amistoso contra Cuba el día domingo 11 de junio. En la previa a este amistoso FIFA, Juan Delgado habló en zona mixta y opinó sobre importancia de estos duelos.

“Es una buena oportunidad para seguir trabajando como equipo, plasmando la idea que quiere el profe y nosotros seguir mejorando. A todo el grupo le hace ilusión salir a ganar estos partidos”, comenzó diciendo.

“Agradecido siempre de estar en la selección, tener la oportunidad de ayudar y seguir aprendiendo. Espero retribuirlo en los entrenamientos y en el campo de juego”, agregó Delgado que ha sido un constante en la nóminas de Eduardo Berizzo.

Delgado estuvo presente en el último amistoso de La Roja ante Paraguay. Andres Pina/Photosport

“Me siento bien jugando, ya sea de lateral o extremo. Al final es importante que el profe tenga la posibilidad de confiar y poner a los jugadores en el puesto que sea y puedan rendir. Llevo dos años jugando de lateral derecho y me he sentido muy bien en la transición”, fueron las palabras del ex Colo-Colo sobre la posición que puede ocupar en el terreno de juego.

Para cerrar, Delgado habló sobre la posibilidad de volver al fútbol chileno. “No lo sé todavía, es un tema que estamos analizando. No estoy cerrado a nada, pero hoy día estoy en la selección, quiero enfoncarme en el día a día y seguir mejorando”.