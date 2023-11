Nicolás Córdova le puso el pecho a las balas y enfrentó la crisis del fútbol chileno. Desde la salida de Eduardo Berizzo hasta el momento que vive la Roja con falta de jugadores para el recambio de la generación dorada. Incluso tuvo palabras para repasar a Jorge Sampaoli.

En el programa F90 de ESPN el ahora técnico de la selección de Chile explicó que su principal objetivo ahora es el preolímpico sub 23 donde ya contempla un grupo importante para asistir al torneo que se disputará en Venezuela.

Por lo mismo resaltó que se busca aprovechar el legado que dejó Berizzo con el plantel que ganó la plata en los Panamericanos y que ya es considerado en la selección adulta. “Había una relación excelente. Hablábamos de jugadores y siempre me dio espacio para entrenar en Juan Pinto Durán”, confesó Córdova ante el panel del programa deportivo.

Lo llamativo fue que tras ello lanzó un particular dardo y que no pasó desapercibido entre los presentes en el programa. “Ahora tratamos de hacer el trabajo lo más abierto y que tengan conocimiento todos los clubes (…) No como antes donde había un entrenador que no me dejaba ni entrar a Juan Pinto Durán. Ustedes lo conocen”, lanzó sin tapujos Córdova.

Jorge Sampaoli vuelve a recibir críticas por su paso por la Roja

La declaración dejó impactados a los presentes, pero Sebastián Esnaola interrumpió rápidamente. “Ese fue Jorge Sampaoli”, alcanzó a comentar antes que el entrenador nacional siguiera con el resto de preguntas.

Nicolás Córdova vs Jorge Sampaoli

Estos dichos de inmediato hicieron recordar a lo que expuso Córdova estuvo a cargo de la Sub 20. “Nunca tuve relación con Sampaoli. En el año y medio que estuve en la Selección nunca hablé con él. Si lo hice con Sebastián Beccacece y Nicolás Diez”, confesó en su momento sobre la relación con el ex entrenador de Universidad de Chile.

Esta no sería la primera vez que se denuncia este tipo de actitudes de Sampaoli. Pablo Vicó reveló que también sufrió con los malos tratos del casildense cuando estaba al mando de la selección de Argentina.

“Él sin decir buenos días ni nada, le dijo a Beccacece ‘esto no es nivel para vos, no te sirve’ (tras un amistoso de la sub 20 con Brown de Adrogué). Después me enteré de otras cosas. En esto nos conocemos todos. No tenés que aparentar, tenés que ser una buena persona, para que cuando tengas una devolución sea de las mejores”, recalcó el reconocido adiestrador del ascenso trasandino.

¿Dónde está Jorge Sampaoli?

En este momento el entrenador argentino se encuentra sin club tras su salida de Flamengo y que le significó una indemnización de dos millones de dólares.

Ahora ha sonado para asumir en la selección de Perú. Pero en las últimas horas el nombre de Jorge Sampaoli corre con fuerza para asumir en Boca Juniors. Siempre y cuando, Juan Román Riquelme gane en las elecciones del club.