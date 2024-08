Entre "Locos" no se entienden. Al menos eso dio a entender Nicolás Peric, quien no dudó en caerle con todo al exDT de La Roj

Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli debe ser, para muchos, el debate de todo chileno sobre qué DT fue más importante. Pese a que el “Loco” no logró títulos como lo hicieran don “Sampa” y Pizzi, el rosarino tiene el afecto de gran parte del país por llevar a Chile al Mundial de Sudáfrica en 2010.

La última vez que el entrenador trasandino hizo noticia en el mundo, fue por los descargos que tuvo contra la Conmebol en la Copa América, luego de la eliminación de Uruguay en semifinales a manos de Colombia.

Generalmente del “Loco” Bielsa se hablan cosas positivas, pero esta vez no fue así. Fue otro “Loco” quien de cierta manera lo echó al agua, revelando un dato que, para quienes siguen la carrera del rosarino, causó sorpresa.

Durante el programa Marca Personal de La Metro FM, Nicolás Peric reveló la razón por la que “no le compra” al exDT de La Roja.

Nicolás Peric le cae con todo a Marcelo Bielsa

Si bien el “Loco” Peric aseguró que el “Loco” Bielsa es un buen entrenador, sencillamente pareciera que entre “Locos” no se entienden: “Su forma de ser no me gustaba. Yo lo tengo clavado por algo, mal. Un día se le perdió plata de la oficina y dijo que fueron las tías (del aseo)“, reveló.

“Yo las vi llorar, si eran las tías de las cocinas y las camas po’ hueón. Las vi llorar, yo las conozco de los 15, 16 años. Y de viejo las vine a ver llorar…”, complementó.

Completamente ofuscado recordando dicho dato, Peric agregó: “Dudo que se le hayan aparecido los 700 dólares, pero culpar a las tías, que veían los relojes de 150 mil dólares con las billeteras de todos los hueones ahí abiertas, que le ordenaban toda la ropa…”.

Peric defiende a muerte a las tías de Juan Pinto Durán

Nico Peric mantuvo plena confianza en las trabajadoras del recinto donde se prepara La Roja, lugar donde el propio golero confiesa que, dichas mujeres acusadas, eran como sus mamás.

“Puede haber sido una posibilidad, pero hasta que no tengas certeza tu no podí‘s decir algo de ese porte. Las viejas de la cocina eran como mis mamás, no me vengan con hueás. De los 15 años me veían de Talca cagao de hambre, se metían a la cocina a hacerme un sandwichito ‘mi niñito’ qué se yo…”, finalizó el “Loco” Peric.