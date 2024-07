El ex portero nacional le respondió con todo al DT de La Roja tras la polémica sobre Ángel Di María

En los últimos días una importante polémica es la que ha cruzado la cordillera y todo esto es debido a los dichos del ex portero, Nicolás Peric sobre lo que es el posible homenaje de la Selección Argentina a Ángel Di María en el duelo ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras lo que fueron las palabras del ‘Nico’, el entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca conversó con un medio argentino y no se mostró para nada de acuerdo con los dichos del hoy panelista, en la que señaló ‘me dan 11 minutos y lo fracturo’, dichos que generan hasta día de hoy, mucha controversia.

Ante la respuesta de Gareca, Nicolás Peric tuvo derecho a réplica y en una nueva edición del programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro FM se refirió a los dichos del seleccionador nacional, en la que antes de involucrarse en esta ‘polémica’, le solicitó preocuparse mayormente en lo que son los próximos desafíos de Chile.

“Lo felicito a Ricardo, es el entrenador de la Selección Chilena, me gusta que se ocupe del difícil momento en el que estamos, porque no estamos clasificando e hicimos cero goles en la Copa América”.

“Es el momento seguramente más difícil de nuestra selección y en su período de técnico para enfrentar a la selección Campeón del Mundo y Bicampeón de América, pero si ellos quieren hacerle un homenaje, está perfecto, pero yo lo que dije es mi sensación”, partió señalando Peric.

El posible homenaje a Di María dejó la grande | Foto: Photosport

Siguiendo a lo que fue su respuesta, el mediático ex portero nacional le indicó a Ricardo Gareca que respeta su postura ante esta situación, pero que no pone para nada en duda que esta situación del posible retiro de Ángel Di María ante Chile es un tema no menor dentro del camarín de ‘La Roja’, quienes pueden ver esto como una ‘cargada’.

“Lo de Gareca me parece bien, que se ocupe de nuestra selección, ojalá que se ocupe mejor de nuestra selección, (su respuesta) ¿dónde la dijo? en una radio en Argentina, perfecto, que le pregunte a sus jugadores entonces ahora a ver qué les parece, que le pregunte a sus jugadores ahora, esto es demasiado importante para nosotros”, profundizó.

Finalmente, Peric declara que el jugador no queda ajeno a lo que son este tipo de sucesos, en la que siente que un homenaje dentro de un partido de Eliminatorias no es prudente, ya que los jugadores dejan el todo por el todo por su selección para conseguir cosas importantes.

“No tengas dudas que este discurso está dentro del vestuario, los jugadores sin importar nuestro técnico, los jugadores como amor propio a su camiseta, lo que le cuesta llegar a la selección y lo que se esfuerzan para poder estar”, cerró.