Ricardo Gareca rearma su pizarra en la Selección Chilena. Y es que además de tener en carpeta el regreso de Charles Aránguiz, el DT argentino contempla un segunda vuelta al combinado nacional.

¿Quién es? Un jugador que estuvo en la gira por Europa y tras ello desapareció. Juega en Brasil y actualmente representa a Gremio de Porto Alegre. Sí, Alexander Aravena.

El formado en Universidad Católica goza de buen momento en tierras cariocas y, según reveló AS, está en carpeta del Tigre Gareca. Candidato a ser convocado para los partidos ante Perú y Venezuela en noviembre.

Asoma como opción en la ofensiva, en la que puede irrumpir con el fútbol desplegado en Brasil. Tiene 10 partidos disputados y dos goles en lo que va de temporada en la Serie A.

Cabe destacar que Ricardo Gareca ya había manifestado su interés por Monito Aravena. En conferencia de prensa tras caer ante Brasil, aseguró que lo estaba siguiendo.

“Alexander es un chico que nos interesa, ha empezado a tener más minutos en Gremio. Nos gusta. Ya estuvo convocado antes. Estábamos esperando una mayor continuidad”, lanzó en aquella oportunidad.

Cabe destacar que lo del jugador de 22 años se sumaría al ya mencionado caso de Charles Aránguiz. Este último también está entre las opciones para el resurgir de Chile.

Incluso, el volante de 35 años aclaró que él no fue el que no le contestó al DT en la última convocatoria. “No me metan a mí en eso, porque yo no he tenido más comunicación con él”, expresó tras el triunfo de la U ante la UC.

Alexander Aravena volvería a vestir la camiseta de la Selección Chilena.

Cuándo juega la Selección Chilena

El próximo partido de La Roja será contra Perú. Dicho compromiso se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima.