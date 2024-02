Este sábado El Mercurio dio a conocer la noticia de que el nuevo entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, habría tenido una videollamada de 10 minutos con el arquero bicampeón de América, Claudio Bravo.

Recordemos que una de las últimas decisiones del anterior estratega Eduardo Berizzo, fue no llamar al portero del Betis, luego de que se excusara de venir a jugar una triple fecha de partidos amistosos.

El Tigre dio vuelta la página, y, al parecer, cuenta con el histórico de la selección chilena, situación que tiene muy contento a Julio Rodríguez, formador de Bravo en Colo Colo.

“Me parece súper bien que Gareca lo aprecie como futbolista, y no sólo por lo que da en la cancha, si no cómo un líder”, afirma el ex portero en conversación con Bolavip.

Agregando que “creo que el nuevo entrenador prioriza el aspecto de que su equipo juegue bien al fútbol, mantenga la posición del balón, tenga una buena salida desde el fondo y esas cosas Claudio las hace mejor que cualquier arquero nacional e internacional”.

Julio Rodríguez aplaude el llamado de Gareca a Claudio Bravo.

Para Julio Rodríguez, la inminente nominación de Bravo otra vez a Juan Pinto Durán es “merecido por su larga trayectoria en Europa, siempre ha estado en clubes de primer nivel, estuvo en el Barcelona y en el Manchester City”.

Situación médica de Claudio Bravo

El preparador de arqueros aclara que el capitán está bien y listo para volver a defender la camiseta chilena.

“Dejó atrás una lesión y todos sabemos que cuando Claudio está físicamente bien, es un aporte para el Betis y para Chile”, indicó.

Para el final, Julio Rodríguez cuenta la importancia del golero para toda una generación. “Él atrae a mucha gente, muchos niños quieren jugar al arco por Claudio Bravo, su presencia en la selección le trae muchos beneficios al fútbol chileno”, cerró.