La Roja cayó ante Bolivia de forma sorpresiva. Por primera vez en partidos oficiales, el equipo de todos fue superado por la selección altiplánica en territorio nacional, derrota que, además, llega en un mal momento y compromete las aspiraciones de Chile de cara al Mundial de 2026.

Para gran parte de la crítica especializada, Ricardo Gareca fue el gran responsable de la derrota de la Selección Chilena. Sin embargo, un emblemático DT del fútbol chileno respaldó el trabajo del “Tigre” ante Bolivia.

Raúl Toro conversó de este tema con BOLAVIP, donde entregó sus fundamentos para respaldar al técnico de La Roja: “Para mí no fue una vergüenza. Es como decir que los periodistas son ignorantes. No puedo decir eso. El partido yo lo vi como lo vio Gareca. El equipo boliviano llegó dos o tres veces al arco y fueron certeros al mil. Chile llegó 8, 9 veces y salieron los tiros al palo, otros que atajó al arquero. Vergüenza habría sido un 5 a 0…”.

En esa línea, el otrora mejor DT del fútbol chileno en 2007, agregó: “Yo no tenía idea que este equipo no había ganado nunca de visita. Pero no voy a decir que es una vergüenza. Siempre he tenido respeto por todos. Hay otras palabras que se pueden utilizar”.

Los argumentos de Raúl Toro para respaldar a Ricardo Gareca

Posteriormente, Raúl Toro entregó su visión sobre los problemas que aquejan, más allá de La Roja, en general al fútbol chileno.

“Me gustaría escuchar a los periodistas decir continuamente porqué chile está viviendo esto. Porque Chile está lleno de presidentes de clubes de afuera, dueños de dos o tres clubes y no les gusta poner jugadores jóvenes”, disparó.

Luego, sacó su artillería contra los dirigentes: “Pescan la platita y se la echan al bolsillo, y las divisiones inferiores valen callampa para ellos. Me da pena. Levantas una piedra en Argentina y salen diez jugadores, acá nada… Cómo van a salir jugadores si no juegan, ponen jugadores de afuera que son reserva y no ponen cabros jóvenes”.

Raúl Toro defiende a Ricardo Gareca tras la dura derrota ante Bolivia

Posteriormente, recordó cuando sus dirigidos en Audax Italiano fueron parte del proceso clasificatorio hacia Sudáfrica 2010: “He sido defensor de los cabros jóvenes y cuando apareció la generación dorada yo era feliz. Jugaron del equipo de Audax, Rieloff, Cereceda, Villanueva en Chile, Di Santo en Argentina”.

“Me gustaría que ustedes (periodistas) hincaran el diente en eso. Cómo es posible que presidentes sean dueños de tres clubes, pidan jugadores de la U, Católica y Colo Colo a préstamo y no ponen nunca jugadores jóvenes y no trabajen en sus divisiones inferiores”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

Luego de esta desastroza doble fecha clasificatoria, La Roja volverá a ver acción en octubre, cuando el día 10 de aquel mes enfrente a Brasil en el Estadio Nacional, y el 15 se mida ante Colombia en tierra “cafetalera”.