Pablo Flamm juega al misterio con nuevo candidato al banco de la Selección Chilena: "Tengo uno que no ha salido"

La Selección Chilena está a dos meses de volver a juntarse para encarar la fecha FIFA de marzo, en donde La Roja enfrentará a un rival europeo y otro por definir en lo que marcará la vuelta de los equipos sudamericanos en el viejo continente.

Si bien Chile aún no cuenta con un técnico tras la salida de Eduardo Berizzo en noviembre, lo cierto es que Ricardo Gareca sigue siendo el principal candidato. Eso sí, diversos trascendidos desde Colombia aseguran que el Tigre firmará en el América de Cali y le ganará la pulseada a La Roja.

Es en esa búsqueda por candidatos y un entrenador que se haga cargo de La Roja que Pablo Flamm, conductor de De Fútbol Se Habla Así de D Sports, jugó al misterio con un nuevo candidato al banco de la Selección Chilena.

Desde Colombia quieren arrebatarle a Gareca a La Roja. | Foto: Photosport

Con escuetos datos, Flamm lanza sobre el posible nuevo técnico de La Roja: “Tengo uno que no ha salido… el único dato que voy a dar, que no ha salido, es que ya dirigió a una selección. Es lo único que puedo entregar”, dijo.

“Me llegó desde Colombia el dato, pero no es colombiano, voy a leer su estado de Whatsapp: ‘Yo creo mucho en la suerte y he descubierto que cuando más trabajo, más suerte tengo’”, complementó el comunicador.

¿Quién será? Sea quien sea, la ANFP deberá pisar el acelerador si no quiere que América de Cali le levante a Ricardo Gareca, ya que desde Colombia incluso informan que viajará al país el fin de semana para presenciar un compromiso amistoso y hablar con la dirigencia escarlata.

Lo que viene para La Roja

La Roja tendrá una fecha FIFA en marzo y, posterior a eso, un par de amistosos más antes de la Copa América de Estados Unidos 2024. Un poco más adelante, en septiembre, está agendada la reanudación de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 en donde Chile visitará a Argentina.