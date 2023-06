Marcos Bolados fue titular en el triunfo de la Selección Chilena por 3-0 ante Cuba en el estadio Ester Roa de Concepción. El futbolista de Colo Colo estuvo muy activo en la ofensiva, pero no pudo convertir.

Esta situación no dejó conforme a Patricio Yáñez, quien dejó claro que su evaluación no es buena. “Desperdicia esta oportunidad de enfrentar a un rival discreto, por las oportunidades que tuvo y no concretó”, dijo en Deportes en Agricultura.

“Se generó, pero no las convirtió, entonces es mala la evaluación. Uno no puede decir que hizo un buen partido si en cuatro oportunidades pudo haber convertido y no lo pudo hacer”, añadió el mundialista de España 1982.

Yáñez también quedó disconforme con el nivel de Cuba. “No te ofrecía las condiciones como para exigir a La Roja en términos defensivos(…) Lo de Chile es correcto ante un rival muy discreto, que no te ofreció desafíos que exigieran más a los jugadores”.

Patricio Yáñez criticó a Marcos Bolados (Foto: Photosport)

“También hay una cuestión mental. Si vas a enfrentar a un rival de tono menor, no digo que estén jugando todos en la Premier, pero falta esa situación, esa motivación de ver que tienes que ganar por un margen importante, que no te van a exigir demasiado, a larga un entrenamiento con público”, complementó.

Por último aseguró que el DT sacará cosas importantes de cara a futuro: “Conclusiones importantes va a sacar Berizzo en buscar jugadores importantes en la media zona. Me gustó lo de Núñez y Alarcón”.