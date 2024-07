El histórico ex seleccionado nacional se lo mandó a decir con nadie a Alexis Sánchez por enrostrar sus logros con La Roja.

Alexis Sánchez habló tras la eliminación de la Selección Chilena en la Copa América, donde conversó con Mark González y lanzó dardos tras las críticas que se llevó La Roja después de su paso por Estados Unidos.

Sánchez aseguró que acepta la crítica constructiva, pero no la azarosa. El ex jugador del Inter de Milán, además, aprovechó la oportunidad para enrostrar todos los récords que posee con la Selección Chilena, algo que no le gustó para nada a Patricio Yáñez.

Alexis se llevó las críticas de Pato Yáñez. | Foto: Photosport

En Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, el histórico ex seleccionado nacional le cayó sin piedad a Alexis Sánchez por sus dichos: “Tienes a un Alexis Sánchez que el DT no se atreve a sacarlo y está lejos de ser el jugador. Está más preocupado de los récords como si uno se los pidiera, nadie se los pide”, dijo.

“Uno le pie que juegue bien y no lo está haciendo, los récords que se los meta en el baúl de los recuerdos para cuando tenga nietos y nadie lo va a superar porque es un crack, pero ese crack hoy en día no está jugando de crack”, complementó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Alexis Sánchez ha sido pieza fundamental en la historia de La Roja y ahora tiene un nuevo desafío por delante cuando, en septiembre, tenga que volver a juntarse con sus compañeros para la reanudación de las Clasificatorias con miras al Mundial de Norteamérica 2026.

Lo que viene para Chile

La primera semana de septiembre, Chile deberá visitar a Argentina en Buenos Aires, mientras que 5 días más tarde deberá recibir a Bolivia en el Estadio Nacional que estará a la mitad de su capacidad por una sanción vigente que mantiene La Roja por parte de CONMEBOL.