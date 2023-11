La Selección Chilena ya prepara lo que será su partido ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, en la que el hoy estratega interino de ‘La Roja’, Nicolás Córdova trabaja en planificar de la mejor forma este crucial duelo ante los ecuatorianos en la altura de Quito.

Avizorando lo que será dicho duelo, el ex futbolista Patricio Yáñez se dio el espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para armar el puzle del equipo que podría parar el DT nacional ante Ecuador, en la que avisa cuál sería el esquema predilecto para este duelo.

“Es para un 4-4-2 pegado, no creo que tenga que mover demasiado o buscar demasiado. Retorna Marcelino Núñez. no está Gary (Medel), no está (Víctor) Méndez, se fue Damián Pizarro lesionado”, partió indignado Yáñez.

Uno de los grandes problemas que ha tenido Chile en los últimos tiempos ha sido por la escasez de gol que tienen sus delanteros, en la que a pesar del mal momento que atraviesa el atacante, Ben Brereton, el ‘Pato’ le da su feroz espaldarazo y a pesar de las críticas, confiesa que le tiene toda la fe para este duelo.

Brereton recibe el respaldo de Pato Yáñez | Foto: Photosport

“Yo por lo que en estos momentos hay y por lo que puede ser el partido, yo pongo al gringo (Ben Brereton). Va a tener espacios y no creo que juegue de volante. El otro día se instaló al lado de Suazo y otra vez tenía que correr 70 metros”, declaró el ex futbolista.

Finalmente, Yáñez explicó que el equipo comandado por Nicolás Córdova tiene que tratar de plantarse de buena forma desde un primer minuto en Ecuador, buscando tener una solidez en su formación para sacar un buen resultado como visitantes.

“Pienso que le va a meter dos líneas de 4 bien parados, para que no te llenen la canasta. Nico Cordóva tiene una visión distinta y a lo mejor estructura una base sólida, tiene su estilo, hay que esperar”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja ahora se mentalizará para lo que será su crucial encuentro por la sexta fecha de estas Eliminatorias, en la que deberá viajar a Quito para enfrentarse ante Ecuador el martes 21 de noviembre a partir de las 20:30 horas.