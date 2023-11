Han pasado días desde la clasificación de La Roja Femenina a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero la polémica sigue intacta y Chile deberá enfrentar la definición por el oro sin una arquera nominal.

El permiso especial que Christiane Endler y Antonia Canales tenían por parte del Olympique de Lyon y el Valencia, respectivamente, expiraba el 31 de octubre y las jugadoras tuvieron que volver a sus clubes en el viejo continente.

Lejos de acabarse la polémica, Pedro Carcuro le echó más bencina al fuego y en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura reveló las presiones que sufrió la portera del cuadro español para quedarse y disputar el oro junto a sus compañeras.

Mena asumió culpas por no tener una tercera arquera. | Foto: Photosport

“A la chica Canales la presionaron en el hotel para que se quedara, tuvo que ir la mamá a buscarla porque le dijeron que ellos pagaban la multa y la mamá le dijo ‘piensa en tu futuro, te vas a mandar el condoro de la vida, vas a quedar con las puertas cerradas y este es un partido’”, reveló el histórico comunicador de la TV chilena.

Carcuro explica que fue la misma progenitora de la ex arquera de Universidad Católica y Colo Colo quien tomó el toro por las astas con su hija: “La mamá poco menos que la agarró y se la llevó directamente al aeropuerto”.

En el cierre, no perdona a nadie por el bochorno que sufre La Roja Femenina y deja muy en claro su postura, asegurando que “Esto es impresentable, no sé lo que habrán dicho, no escuché a Robles y a Mena, pero no tienen perdón de dios, ninguno”, remató.

Día y hora para buscar el oro

Esta noche a las 20:00 PM de Chile continental, la Selección Chilena Femenina buscará el oro panamericano enfrentando a su similar de México, rival que ya venció a Chile en la fase de grupos.

Así se define el bronce

Estados Unidos y Argentina definirán la medalla de bronce, toda vez que las norteamericanas cayeron ante las chilenas y las trasandinas se inclinaron ante las mexicanas en las semifinales del torneo.