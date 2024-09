La Selección Chilena hoy en día escribió una de su historias más tristes a lo largo de sus historia, en la que ‘La Roja’ cayó por 2-1 ante la Selección de Bolivia, resultado que aleja al equipo de todos en la ilusión de llegar al próximo Mundial.

Después de lo que fue este duelo, el histórico periodista nacional, Pedro Carcuro ocupó su cuenta de Instagram para poder analizar lo que fue esta caída, en la que señala que ha sido uno de los peores momentos que le ha tocado vivir siguiendo a ‘La Roja’.

“Que noche más horrorosa del Estadio Nacional, una de las peores que me ha tocado vivir, me recuerdo de aquella eliminación para el Mundial del 2002, cuando cambiamos tres entrenadores, partió Don Nelson, siguió Pedro García y luego Jorge Garcés, últimos con doce puntos, como que se está repitiendo el mismo camino”, partió indicando Carcuro.

Siguiendo con aquello, el comunicador comentó junto a sus seguidores que estaba enajenado tras la derrota de Chile, en la que en una primera instancia había descargado pura furia contra el plantel de ‘La Roja’, pero luego reculó para tener una opinión más calma ante este papelón.

Chile sumó una dura derrota ante Bolivia | Foto: Photosport

“Me demore unos minutos para grabar esto con mi celular, lo había tomado en caliente, cuando recién terminaba el partido y me llenaba la garganta de garabatos, pero quise esperar porque en ese momento me dijeron ‘ojo que puede pasar algo en el camarín de Chile’, pero al parecer nada ocurrió después de la catástrofe”, profundizó.

Finalmente, Carcuro ve un panorama bastante complejo dentro de la Selección Chilena y su sueño de ir al próximo Mundial, en la que siente que aquella opción hoy está muy lejana e hizo una fuerte crítica a todos los integrantes del plantel de ‘La Roja’ tras la actuación de hoy.

“Todo sigue igual o peor, porque Chile está en el fondo de la tabla con Perú, en una situación donde está tomando el pañuelo blanco para despedirse y decir chao al Mundial norteamericano del 2026, frente a Bolivia fue un partido penoso, paupérrimo, incalificable, no hubo respuesta individual, no hubo liderazgo dentro de la cancha para empujar al equipo y no hubo colectivo, esto es culpa de todos, de los que estuvieron dentro y fuera de la cancha”, concluyó.