El volante nacionalizado chileno, Pedro Pablo Hernández anunció su retiro dentro del fútbol profesional finalizado el presente Campeonato Nacional, en la que colgará los botines defendiendo la camiseta de O’Higgins de Rancagua, dejando atrás 17 años dentro del fútbol profesional.

Haciendo una radiografía de lo que fue su importante carrera, el Campeón de América con la Selección Chilena en el 2016, reveló en el programa ‘F90’ de ESPN cuales han sido los tres jugadores de gran categoría con los que compartió en el terreno de juego, en la que destacó primero a Arturo Vidal.

“Para mí lo que es Arturo (Vidal) es algo increíble, él en su mejor nivel ha sido un crack”, comenzó señalando Hernández.

Siguiendo en su breve listado, el ‘Tucu’ completó su lista con Alexis Sánchez y Charles Aránguiz, de quienes tuvo muy gratas palabras, sobre todo con el ‘Príncipe’, a quien lo llena de elogios por su gran manera de jugar.

Hernández destaca a Vidal | Foto: Photosport

“Me pone un poco en aprietos, porque he conocido a varios jugadores, pero así a la rápida para mí ha sido importante Arturo (Vidal), Alexis (Sánchez) y lo que es al lado de Charles (Aránguiz). Al lado de él (Aránguiz) las cosas son mucho más fáciles y más claras para ver el fútbol”, confesó.

Finalmente, Hernández recordó de buena forma también lo que ha sido el poder jugar con cada uno de sus compañeros, en la que hizo una selección extra como Jorge Valdivia como otro jugador que le encantaba ver en el terreno de juego y que considera de mucha importancia.

“No es por ser malo con mis otros compañeros, que han sido grandes jugadores, pero estos jugadores son de los que lo marcan y hacen ver el fútbol de otra manera. Verlo al ‘Mago’ Valdivia también jugar era muy lindo, después lo tuve de compañero y no me animaba a hablarle. Me quedó con ellos tres, que han sido algo increíble para todo el fútbol y los que disfrutamos, sabemos lo que son capaces y lo que han hecho”, cerró.

¿Cuántos partidos jugó Pedro Pablo Hernández con la Selección Chilena?

El ‘Tucu’ disputó 30 partidos con la Camiseta de la Selección Chilena entre los años 2014 y 2019, en la que anotó tres goles: Doblete a Costa Rica y gol a Venezuela, ambos encuentros amistosos desarrollados en el 2014.