“Por resultados…”: Rodrigo Goldberg recalca el real objetivo de la Roja sub 23 en el Preolímpico

La selección chilena ya empieza el conteo regresivo para el inicio del Preolímpico en Venezuela. El elenco dirigido por Nico Córdova ya realiza afina los últimos preparativos para ir en busca de los dos pasajes a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

La Roja sub 23 superó esta semana a Bolivia y sumará a Vicente Reyes desde este sábado y con ello ya tendrá el plantel completo para el torneo donde estará en el grupo B junto con Argentina, Perú, Uruguay y Paraguay. Ante esto, Rodrigo Goldberg llamó a la cautela por los rivales que se enfrentará el equipo nacional.

La Roja sub 23 buscará los pasajes a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

“Es un equipo que me gusta y tiene mucho por evolucionar. Por resultados está difícil, clasifican dos y estamos bajo Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Tiene mucho potencial pero no sé si alcance”, expresó el ex seleccionado nacional en Radio Cooperativa.

Pero tras ello, apuntó al real objetivo que tiene la labor que esta realizando Córdova con esta camada de jugadores. Lo que puede ser determinante en el recambio definitivo de la ‘Generación Dorada’. “Este campeonato es para ir a competir pero que sirva para ver jugadores para la adulta. Es una gran oportunidad para ver quienes tienen el peso para jugar Eliminatorias”, sentenció.

Preolímpico 2024: El fixture de la Roja Sub 23

Tal como se mencionó, Chile está en el grupo B y su participación inicia el domingo 21 de enero a las 17:00 horas frente a Perú.

Tras ello, jugará contra la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa el 27 de enero a las 20:00 horas. Posteriormente se medirá ante Argentina el 30 de enero en el mismo horario. La albiceleste lleva nombres como Pablo Solari, Valentín Barco y Thiago Almada, que fue campeón del mundo en 2022.

En el cierre de la fase de grupos la Roja Sub 23 jugará el 2 de febrero ante Paraguay. En la última fecha queda libre.

Cabe consignar que todos los partidos se disputarán en el estadio Misael Delgado de Valencia y serán transmitidos por TVN en señal abierta.